Rinnovo Kvara, la mazzata per De Laurentiis arriva in diretta: l’annuncio è una beffa

I partenopei si trovano in un momento di fiducia, Kvicha Kvaratskhelia è uno di coloro che hanno provato a trainare il carro anche nei momenti negativi e la luce è tornata specialmente per merito loro.

L’esterno georgiano contro il Monza ha anche segnato il goal del finale 2-0 per i ragazzi di Antonio Conte. È da tempo che si parla di rinnovo per il classe 2001 ma l’annuncio gela i piani di Aurelio De Laurentiis. Sul calciatore ci sono da tempo gli occhi dei top club europei, per di più il suo contratto è ancora economicamente basso per un campione della sua stazza.

Il georgiano è stato addirittura etichettato come “one season wonder”, calciatore che è durato solo una stagione. Per fortuna poi a parlare c’è sempre il campo, in una stagione bistrattata come quella dell’annata scorsa è stato il migliore dopo Victor Osimhen e ora con un Napoli rinato c’è il suo solito marchio di fabbrica. Come detto poc’anzi, già da un po’ di mesi il Napoli ha preparato il rinnovo di Kvaratskhelia. Non tanto per la durata del contratto quanto per la base economica, l’annuncio però rischia di far cambiare i piani.

Marino: “l’entourage di Kvara non vuole rinnovare”, scottati i tifosi

Nelle ultime ore stanno girando delle insolite voci circa la possibilità di Kvicha Kvaratskhelia di rinnovare con la S.S.C. Napoli. Kvara non ha mai nascosto l’amore per questa maglia, che l’ha fatto conoscere a livello europeo e probabilmente anche mondiale. In estate stava per compiere un miracolo con la sua Georgia ma si sono dovuti arrendere alla Spagna che ha poi vinto la competizione.

Pierpaolo Marino, ex DS del Napoli, ha parlato ai microfoni de Il Bello del Calcio: “L’entourage di Kvaratskhelia non ha nessun interesse oggi a rinnovare un contratto. Se un giocatore non si trasferisce non ci sono commissioni. Oggi l’instabilità dei grandi giocatori in grandi squadre è dovuto a questo. I procuratori vogliono trasferire i loro giocatori. La difficoltà della situazione Kvara è questa, il Napoli non vuole ripetere l’errore della situazione Osimhen””.

Capiremo probabilmente meglio nelle prossime settimane, forse nel periodo della prossima sosta nazionali, quali sono le reali intenzioni di entrambe le compagini. La sensazione è che ci sia la voglia di rimanere per costruire un grande Napoli, bisogna vedere da parte di chi. Attualmente è ancora tutto in ballo.