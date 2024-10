Rinnovo Kvara, ecco l’offerta del Napoli: il club ha preso una decisione, i dettagli

Quello del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia è un argomento caldo del quale si sta parlando molto in queste ore: ecco le ultime da Sky Sport.

Khvicha Kvaratskhelia è al centro del progetto Napoli. Il rinnovo di contratto del calciatore georgiano resta uno dei temi caldi per la società partenopea che dovrà trovare la quadra nel minor tempo possibile. E’ uno degli obiettivi, indicato anche da Antonio Conte che fin da subito ha chiarito quanto sia importante il numero 77 azzurro per le dinamiche della squadra.

E cosi Aurelio De Laurentiis ha finalmente deciso di dare una gratificazione al calciatore dopo un biennio di alti e bassi, con Khvicha che ha sempre rappresentato un punto fermo per la squadra, anche dopo la vittoria dello Scudetto. Giovanni Manna e l’agente Mamuka Jugeli ne stanno parlando, anche se trovare la quadra non sarà semplicissimo. Le parti – come riportato oggi da Radio Kiss Kiss Napoli – sembra siano molto vicine, ma non si può di certo parlare di trattativa chiusa.

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’, soffermandosi proprio sulla questione rinnovo di Kvara, provando a dare ulteriori dettagli e cercando di fare un quadro quanto più chiaro possibile della situazione attorno all’attaccante georgiano.

Rinnovo Kvara, le ultime di Sky Sport

“Il Napoli ha presentato in estate l’offerta da sei milioni di euro netti annui per il georgiano che dovrà dare una risposta a De Laurentiis”, ha precisato proprio Luca Marchetti. “Il Napoli da questa offerta non si sposterà, considerandola il giusto riconoscimento per quanto fatto dal calciatore fino ad ora: è un ingaggio da top player”, ha ancora detto il giornalista di Sky Sport.

“Forse il rinnovo sarebbe dovuto arrivare prima, ma gli errori commessi nella passata stagione sono stati recuperati dal patron con l’acquisizione di Conte e con il mercato faraonico estivo. Non si hanno notizie di clausole nella proposta di rinnovo di Kvara, ma se ne potrà discutere”, ha ancora specificato Marchetti.

“Ciò che è certo è che Kvara è al centro del progetto, indiscutibilmente, a differenza di quanto abbia potuto pensare dopo la disastrosa stagione passata”, le sue parole. Poi un passaggio anche sul potenziale rinnovo di Alex Meret, altra situazione sulla quale c’è grande attenzione: “Pastorello era a Napoli in occasione del match contro il Monza e nulla vieta che abbiano provato a riparlarne. Meret è sempre stato aperto al rinnovo col Napoli”, ha detto Luca Marchetti.