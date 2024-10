Rinnovo Kvara, ci siamo! La rivelazione in diretta, ecco cosa sta succedendo

Ci sono novità importante riguardo il futuro di Khvicha Kvaratskhelia: il rinnovo del georgiano sembra sia in dirittura d’arrivo. Le ultime arrivano da Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli.

Il rinnovo di Kvaratskhelia resta al centro della programmazione in casa Napoli. Il club lavora per tenere il più a lungo possibile il talento georgiano, cercando un prolungamento di contratto che garantirebbe anche un aumento del suo valore in termini economici; la volontà, chiaramente, è anche quella di gratificare il calciatore, di farlo sentire il più possibile al centro del progetto.

Si è parlato tanto nel corso degli ultimi mesi di come la situazione del rinnovo di Kvara abbia creato non pochi problemi all’interno dell’ambiente partenopeo, con l’agente ed il papà di Khvicha che nel recente passato hanno anche paventato la possibilità di lasciare la città partenopea, attirati da proposte importanti e squadre illustri. Alla fine, però, il Napoli ha tenuto duro ed ha fatto presa soprattutto sul giocatore e la sua volontà di vestire l’azzurro e restare a Napoli sotto la guida di Antonio Conte.

Una volta raggiunto questo traguardo, però, la società ha assunto consapevolezza di quanto sia importante per Khvicha avere una gratificazione sotto il punto di vista contrattuale. Nelle ultime ore qualcosa si starebbe muovendo, o almeno è quanto rivelato da Valter De Maggio attraverso i microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Rinnovo Kvara, arrivano le ultime: le parti sono vicinissime

“Stanno negoziando su Kvaratskhelia, si confrontano coi parametri del Napoli che il calciatore e Jugeli conoscono”, ha rivelato il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’. “Sono alla stretta finale per l’annuncio come ha sempre voluto Conte che ha detto al presidente che aveva sbagliato a non rinnovargli subito il contratto”, ha ancora detto De Maggio.

“Siamo in dirittura d’arrivo e sarà un rinnovo importante perchè avere un Karatskhelia felice cambia tutto”, la rivelazione del giornalista che spiega come il Napoli abbia studiato una proposta importante per accontentare il georgiano ed il suo entourage.

“Conte è un martello pneumatico, sta inculcando alla sua squadra che bisogna arrivare alla sosta sbranando il Como. Conte – ha detto ancora De Maggio – ha chiesto un’attenzione ai massimi livelli, vuole applicazione e serietà. Vuole dei soldati che lo seguono, la gara col Como per lui è importantissima”, le sue parole in relazione anche al prossimo match di campionato che vedrà di fronte Napoli e Como.