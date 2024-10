Occhio Napoli, adesso è ufficiale: già arrivata la convocazione per due azzurri

Dopo il prossimo turno di campionato, ci sarà una nuova sosta per le nazionali. Sono già arrivate le convocazioni per due giocatori del Napoli.

Nemmeno il tempo di riprendere dopo l’ultima sosta, ed è già tempo di fermarsi nuovamente. La Nations League e le qualificazioni ai prossimi Mondiali sono nuovamente alle porte, la Serie A si prepara a fermarsi di nuovo per permettere ai calciatori di raggiungere le rispettive compagini nazionali e giocare per la propria patria.

Anche in casa Napoli, ovviamente, ci sono alcuni giocatori che lasceranno la città partenopea. Tra questi anche elementi importanti con i quali, ovviamente, Antonio Conte non potrà lavorare durante il periodo della sosta. In queste ore è arrivata anche l’ufficialità della chiamata di due calciatori azzurri.

Napoli, ecco le convocazioni dalle nazionali: ufficiali quelle della Scozia

La Scozia ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni di Nations League contro Croazia e Portogallo per il prossimo weekend. Il commissario tecnico Clarke ha ovviamente ritenuti opportuno convocare i due giocatori alla corte di Antonio Conte, Scott McTominay e Billy Gilmour.

Di seguito la lista completa che andrà a comporre prossimamente la rosa della Scozia:

PORTIERI: Craig Gordon, Angus Gunn, Jon McCracken

DIFENSORI: Nicky Devlin, Grant Hanley, Liam Lindsay, Ryan Porteous, Anthony Ralston, Andrew Robertson, John Souttar, Greg Taylor

CENTROCAMPISTI: Ryan Christie, Ben Doak, James Forrest, Ryan Gauld, Billy Gilmour,

Andy Irving, Kenny McLean, Scott McTominay, Lewis Morgan

ATTACCANTI: Che Adams, Lyndon Dykes, Lawrence Shankland