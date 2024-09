Kvaratskhelia nervoso al momento del cambio, svelato perché: il retroscena

Kvaratskhelia nervoso al momento della sostituzione, svelato il motivo dietro alla sua rabbia: il retroscena sull’attaccante

Ha lasciato il segno nella vittoria del Napoli per 2-0 sul Monza, siglando il suo terzo gol stagionale dopo quelli su Bologna e Cagliari. Khvicha Kvaratskhelia ha iniziato nel migliore dei modi la sua stagione e sta tornando ai livelli dell’annata scudetto. Lo scorso anno è stato uno dei pochi giocatori a salvarsi, ma adesso sempre giocare nuovamente con più spazi e in una squadra che si diverte di più.

In campo il georgiano non appare, però, ancora completamente sgombro dai pensieri. La sensazione è che sia nervoso, non così felice. Nulla che apparentemente riguardi la sua situazione contrattuale, anzi. Nonostante il 77 non abbia ancora rinnovato il proprio contratto e non trovi un accordo con la società, il tema non lo sta affatto condizionando e la sensazione è che si possa trovare presto la quadra.

Kvaratskhelia nervoso durante la sostituzione: svelato il motivo

Anche nella partita di ieri, al momento della sostituzione, Kvara è apparso nervoso. Il georgiano è uscito dal campo al 75′ per far spazio a Mazzocchi, ma non è apparso così felice. Nell’immediato post partita, qualche tifoso ha anche sospettato fosse successo qualcosa, magari con Antonio Conte, dato che già nella partita contro la Juventus era apparso scontento di lasciare il terreno di gioco.

Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, questa mattina, però, il suo rapporto con il tecnico leccese non c’entrerebbe nulla. I due hanno massima fiducia l’uno nell’altro, come più volte ribadito anche dallo stesso allenatore durante l’estate. Il vero motivo della rabbia di Kvaratskhelia riguarderebbe il trattamento che è costretto a subire dagli avversari ad ogni partita.

Un nervosismo dovuto alle direzioni di gara. La nuova vita di Kvara sarebbe più bella se gli arbitri lo tutelassero di più. Anche ieri sera il georgiano è stato tartassato sotto gli occhi di Manganiello. Kvara riceve marcature che richiamano al calcio anni ottanta. Con lui manate e sbracciate vengono tollerate. Si parla tanto di tutelare i talenti, eppure è dura trovare un calciatore più talentuoso di lui in Serie A.

Questo quanto si legge sul quotidiano questa mattina. Dopo il fallaccio di Zortea ad inizio Cagliari-Napoli, ieri è toccato ad Izzo usare le maniere forti per fermare Kvara, senza riuscirci completamente. Il 77 ha infatti scacciato via ogni pensiero siglando il gol del 2-0 e dimostrando che, anche con le cattive, sarà complicatissimo bloccarlo nel corso di questa stagione.