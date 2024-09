“È già a caccia di riscatto”, l’azzurro pronto a sorprendere tutti: l’obiettivo contro il Monza

In casa Napoli si respira un forte entusiasmo. Intanto, un calciatore azzurro è già a caccia di riscatto dopo la prestazione deludente.

Manca davvero poco alla prossima sfida di campionato tra Napoli e Monza. Gli azzurri scenderanno in campo questa sera alle ore 20:45, in un match che sarà tutt’altro che scontato. La parola d’ordine è: vittoria. Quest’ultima, è un qualcosa di inamovibile nel vocabolario di Antonio Conte, il quale proverà a tirare fuori il meglio dai suoi ragazzi. Quindi, la vittoria contro il Palermo in Coppa Italia fa già parte del passato, vista la necessità di rituffarsi subito nella Serie A dopo l’ultimo pareggio esterno contro la Juventus.

Proprio il match contro i bianconeri ha dato alla squadra ancor più consapevolezza dei propri mezzi. Infatti, la prestazione a Torino non è stata esaltante, ma al tempo stesso solida e ricca di spunti interessanti. Uno dei calciatori più attesi era senza dubbio Romelu Lukaku, il quale però è stato letteralmente invisibile durante tutta la sua permanenza in campo. L’avversario (Bremer) era senza dubbio poco agevole, ma il belga può e deve dare qualcosa in più a questa squadra. Non a caso, lo stesso giocatore è apparso molto amareggiato dopo l’ultima prestazione.

Lukaku deluso dopo la Juventus: è a caccia di riscatto contro il Monza

Romelu Lukaku è l’attaccante inamovibile del Napoli. Dopo un corteggiamento durato tutta l’estate, il pupillo di Antonio Conte è finalmente sbarcato a Napoli e l’ha fatto alla grande. Prima la rete all’esordio contro il Parma, poi la marcatura contro il Cagliari e infine però la prestazione deludente contro la Juventus. Come riportato da “La Repubblica” il belga è rimasto molto deluso dopo la partita opaca andata in scena a Torino, motivo per il quale sarebbe già a caccia di riscatto dopo pochissime partite. L’ex Roma vuole assolutamente riscattare la brutta provata fornita all’Allianz, e avrebbe individuato il Monza come l’avversario ideale da cui ripartire.

Big Room vanta la fiducia di tutta la squadra, ma in modo particolare quella di Antonio Conte. L’allenatore stravede per le sue qualità, motivo per il quale si aspetta davvero tanto da lui. Naturalmente, l’obiettivo primario del giocatore è quella di ripagare la fiducia concessagli a suon di gol e ottime prestazioni. Dunque, contro il Monza non è da escludere una possibile prestazione da incorniciare, in modo tale da allontanare le critiche arrivate a Napoli e non solo.