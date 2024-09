Ufficiale, nuova partnership tra il Napoli e Maneki: tutti i dettagli, belle notizie anche per i tifosi

La SSC Napoli ha annunciato una nuova partnership commerciale con Maneki, azienda nel campo delle criptovalute: tutti i dettagli e come può essere sfruttata anche dai tifosi azzurri.

Importante novità per il Napoli, che ha siglato una nuova partnership commerciale. La dirigenza azzurra, infatti, è sempre attiva per legarsi a nuove collaborazioni che possano agevolare anche gli stessi tifosi. L’ultimo accordo è quello con Maneki, azienda leader nel campo della criptovalute.

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, è la stessa SSC Napoli a presentare la nuova collaborazione commerciale. Ecco quanto evidenziato:

La SSC Napoli è orgogliosa di annunciare una nuova entusiasmante partnership con Maneki, una criptovaluta basata sulla blockchain di Solana e ispirata all’iconico simbolo giapponese della buona fortuna, il Maneki-neko (gatto, ndr). Questa collaborazione rappresenta un passo lungimirante per il club, fondendo la tradizione con l’innovazione digitale all’avanguardia.

In qualità di partner ufficiale per le criptovalute dell’SSC Napoli, Maneki offrirà ai tifosi opportunità uniche di interagire con il club attraverso il crescente mondo delle criptovalute. Questa partnership è destinata a migliorare la connessione tra il club e i suoi sostenitori abbracciando nuove tecnologie e tendenze nella sfera digitale.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Maneki come nostro partner“, ha affermato Tommaso Bianchini, Chief Commercial Officer della SSC Napoli. “Questa collaborazione riflette il nostro impegno continuo per l’innovazione, nonché il nostro desiderio di entrare in contatto con la nostra fanbase globale in modi nuovi e significativi. Insieme a Maneki, puntiamo a creare esperienze digitali uniche che avvicineranno i nostri fan al cuore del club“.