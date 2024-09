Napoli-Monza, appello ai tifosi: ecco a che ora apre lo stadio

Il Napoli affronta il Monza alla sesta giornata di Serie A: ecco a che ora è possibile accedere allo stadio Maradona e quando apriranno i tornelli

Altra gara serale per gli Azzurri di Antonio Conte, che sfideranno la formazione allenata da Alessandro Nesta. Napoli-Monza è in programma domenica 29 settembre alle ore 20:45, ma il club fa sapere che l’apertura dei tornelli sarà ben 3 ore e mezza prima.

Come al solito, l’apertura dei cancelli dello stadio Maradona è largamente in anticipo, in modo tale che i cinquantamila spettatori previsti potranno comodamente raggiungere i propri sediolini e posti assegnati sin dalle ore 18:15. Lo stadio torna ad ospitare un match del Napoli a seguito dei lanci di bombe carta e petardi avvenuti tra tifoseria palermitana e quella partenopea in occasione della Coppa Italia. Proprio per questa ragione, saranno intensificati i controlli ai tornelli.

La società, attraverso un comunicato, ricorda ai tifosi che “alcuni varchi di accesso dell’impianto verranno riservati agli abbonati a partire dall’apertura dei cancelli e fino a 30 minuti prima del fischio d’inizio. Al termine del periodo suddetto i cancelli verranno riaperti a tutta l’utenza. Di seguito le indicazioni sui varchi da utilizzare ad uso esclusivo dei tifosi abbonati:

CURVA B : Gate 8 – Gate 9 e Gate 12 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI

CURVA A : Gate 24 e Gate 25 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI

DISTINTI : Gate 19 e Gate 20 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI

TRIBUNA : Prefiltraggio 2 e 3 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI – Gate 1 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI ed alle scuole”. Il Napoli ricorda anche che nel rispetto del regolamento è vietata l’introduzione di materiale pirotecnico.