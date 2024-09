Calciomercato, il gioiello del Parma finito nel mirino del Napoli: l’ultima idea di Manna

Il Napoli ha provato già in estate l’affondo per uno dei gioielli del Parma di Fabio Pecchia, non è escluso un nuovo tentativo in futuro.

Per il Napoli si avvicina la sfida contro il Monza, valida per la sesta giornata di Serie A. I partenopei allenati da Antonio Conte sono reduci dalla roboante vittoria contro il Palermo per 5-0 in Coppa Italia, ma vogliono riprendere la corsa anche in campionato per prendersi la testa della classifica.

E mentre il gruppo squadra lavora con piena forza, restando concentrata sul campo di allenamento, la società continua il proprio di lavoro, volto al rafforzamento della squadra. Inevitabile, in tal senso, che la dirigenza pensi anche ad eventuali nuovi innesti di calciomercato, non per l’immediato, ma più per il futuro.

Notizie Napoli, gli occhi di Manna su Bonny del Parma

In questa ottica si può leggere l’indiscrezione di calciomercato lanciata dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Già, perché il d.s. partenopeo Giovanni Manna ha seguito in estate con particolare interesse uno dei giocatori del Parma, formazione rivelazione in questo primo scorcio di campionato. Il calciatore che piace agli uomini mercato del Napoli è Ange Yoan Bonny, centravanti francese classe 2003.

L’attaccante è arrivato in Italia nel 2021, con il Parma che l’aveva prelevato dallo Chateauroux. Nella scorsa annata si è messo in luce in Serie B realizzando 5 gol e 10 assist, risultando decisivo per la promozione dei ducali. In questa stagione ha cominciato bene, mettendo a segno 1 assist e 2 reti, una proprio contro il Napoli allo stadio Maradona. Chiaro come il Parma voglia ora valorizzare al massimo il proprio attaccante, in modo da realizzare un’importante plusvalenza. Ecco perché la dirigenza non ha voluto cedere il giocatore in estate, ma anzi ha prolungato il contratto fino al 2027.

Le doti di Bonny sono bene note a tutti, seppur la sensazione sia che ancora non abbia ancora espresso tutto il proprio potenziale. Non solo il Napoli è sulle tracce del centravanti francese, sono tante le società italiane ed estere che si sono interessate e l’hanno fatto seguire dai rispettivi osservatori. Se l’attaccante dovesse confermare in questa annata tutte le sue qualità, mostrando anche una crescita tecnico-tattica, sarebbe semplice prevedere una sorta di asta per assicurarsi le sue prestazioni.

Anche il Napoli continuerà a monitorare Bonny, consapevole che al momento in rosa ci sono comunque due centravanti come Lukaku e Simeone che danno ampie garanzie ad Antonio Conte. Ma il club di De Laurentiis, si sa, è sempre proiettato con un occhio sul futuro.