Mercato Napoli, un club italiano piomba su un obiettivo della società: la trattativa è in bilico!

Nonostante io mercato si sia concluso da un po’, in casa Napoli si continua a lavorare per il futuro. In particolar modo sui prossimi obiettivi di mercato.

L’avvento di Antonio Conte sulla panchina del Napoli ha completamente ribaltato l’ambiente. Si tratta di un allenatore vincente, capace di trasmettere il proprio DNA all’interno gruppo squadra. Tutto ciò è già accaduto e basti rivedere le prestazioni dei partenopei nelle ultime settimane. Tutto ciò, però, è stato possibile anche grazie all’aiuto della società. Quest’ultima, ha deciso di mettere in piedi un progetto importante, consolidato poi attraverso acquisiti importanti ed internazionali.

Tutto ciò, naturalmente, ha contribuito in modo fondamentale alla gioia di Antonio Conte. Il tecnico azzurro ha a disposizione tante scelte in ogni zona del campo. Inizialmente si pensava potesse esserci qualche problema, ma poi gli arrivi di Scott McTominay e Billy Gilmour hanno “zittito” anche gli scettici. A tal proposito, però, l’attenzione del club sarebbe focalizzata proprio sul mercato. Infatti, il DS Manna starebbe seguendo un noto profilo che milita in Serie A. Si tratta di Patrick Dorgu, ormai nel mirino della società da diversi mesi.

Il Milan piomba su Dorgu: fissato il prezzo del cartellino

La sessione di calciomercato è chiusa e la stagione sta entrando nel vivo. Ciò nonostante, però, le società sono molto concentrate sui possibili acquisiti. Infatti, il mercato è sempre attivo e i grandi club non smettono mai di seguire o meglio “inseguire” i propri obiettivi. Come riportato da “Calciomercato.com” uno dei nomi più chiacchierati del momento è sicuramente quello di Patrick Dorgu, ormai sempre più protagonista nel Lecce. Il difensore gioca a tutto campo, come dimostrato anche dall’ultima rete contro il Parma.

Il classe 2004 è nel mirino del DS Manna da non poche settimane, ma l’affare potrebbe complicarsi. Infatti, nelle ultime ore, anche il Milan si sarebbe mosso con forza per il calciatore. Quest’ultimo, però, piace molto anche i Premier League dove diverse compagini potrebbero presentare offerte importanti. Intanto, il presidente del Lecce può gioire vista la possibile asta di mercato che si verrà a creare. Non a caso, la società salentina avrebbe già stabilito il prezzo del cartellino. Quest’ultimo, si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma non sono da escludere proposte ancor più importanti al termine dell’annata.

Sarà quindi curioso capire anche la volontà di Aurelio De Laurentiis, il quale dovrà decidere se investire o meno sul classe 2004. Naturalmente, c’è tempo per pensare ed imbastire una possibile operazione visto che adesso l’attenzione è focalizzata sulla stagione in corso.