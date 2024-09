McTominay fa innamorare Napoli: i numeri impressionanti dal suo esordio

Scott McTominay ha fatto già innamorare i tifosi del Napoli. Dal suo esordio i numeri sono impressionanti e l’impatto in Italia è stato mostruoso

“Risultato prodotto da qualcosa che impressiona”, questa è una delle definizioni di “impatto” sul vocabolario italiano. Accanto a questa definizione potreste trovare la foto di Scott McTominay dopo quanto visto nell’ultima settimana. Il centrocampista scozzese si è presentato ai tifosi del Napoli giocando una quindicina di minuti contro il Cagliari, giusto il tempo di ambientarsi e capire il mondo della Serie A.

Questo gli è servito per capire come dominare nel calcio italiano. Detto-fatto, già nella partita in casa della Juventus dello scorso weekend è stato in assoluto tra i migliori in campo, con un primo tempo sontuoso. Impressionante l’apertura di prima, spalle alla porta, diventata virale sui social in pochissime ore. Dopo i 90 minuti contro i bianconeri, ha scelto anche la sua prima vittima: il Palermo in Coppa Italia.

McTominay, impatto clamoroso con l’Italia: Napoli è già innamorata

Ha impiegato 18 secondi per farsi servire il pallone da Lukaku e al primo tocco battere Sirigu. Calcolate che in un minuto chiudiamo le palpebre 15 volte, una volta ogni 4 secondi. Questo significa che ieri sera lo avete fatto meno di 5 volte dal momento in cui lo scozzese ha messo piede in campo, a quando si è ritrovato sotto la tribuna ad esultare per il gol del 5-0, come se avesse segnato la rete decisiva della partita.

Dicesi, appunto, impatto. I numeri dello scozzese sono impressionanti. Nei 13 minuti di ieri, oltre al gol e una traversa, ha toccato 8 volte il pallone, completato il 67% dei passaggi, vinto un duello al suolo e perso un solo pallone. In Serie A, dove ha disputato 106 minuti complessivi ha già una media di 23 tocchi a gara, l’81% di precisione nei passaggi, 3,5 palloni recuperati a partita, il 58% di duelli vinti e ovviamente 0 errori gravi.

Una macchina, se teniamo conto che ha giocato tutta la sua vita al Manchester United e che si è ritrovato a 27 anni ad essere già una stella in Italia. Anche i tifosi delle altre squadre e gli addetti ai lavori lo osserveranno con più attenzione dopo la partita di ieri. Mentre quelli del Napoli già sono in estasi, merito anche del bacio allo stemma e delle parole usate dal calciatore su Instagram

Un sogno segnare al Maradona

Parole d’amore di chi sembrava stesse fremendo dalla voglia di giocare in questa città. E l’intervista degli scorsi giorni rilasciata per l’uscita di FC 25 lo ha confermato: il suo sogno è vincere lo Scudetto con il Napoli e i tifosi partenopei lo appoggeranno.