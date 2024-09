Il Fantacalcio con i calciatori del Napoli: come vincere biglietti e maglie autografate

Gioca al Fantacalcio con le carte ufficiali dei calciatori del Napoli: come vincere biglietti e maglie autografate con Sorare

Sono milioni gli appassionati di Fantacalcio in tutta Italia. C’è chi ha iniziato a giocarci da bambino, chi in adolescenza e chi ancora oggi continua a sfidare i propri amici ogni anno. Il momento dell’asta è il più bello dell’anno, che ci si incontri ad agosto a mercato ancora aperto o a settembre con la campagna acquisti chiusa, ma dopo qualche giornata di Serie A già disputata.

Il Fantacalcio con i calciatori del Napoli: crea la tua super squadra

Da qualche anno, però, il Fantacalcio non è più solo questo. Con l’avvento delle più moderne tecnologie, le possibilità di spaziare con i Fantasy Game è aumentata. Anche per quest’anno, con il team di Sorare, sarà possibile creare un team vincente con i calciatori del Napoli, per provare a vincere fantastici premi che ti potrebbero avvicinare ulteriormente agli azzurri.

Da Meret al nuovo arrivato Buongiorno, passando per il capitano Giovanni Di Lorenzo, fino ad arrivare alla super coppia d’attacco Kvaratskhelia-Lukaku. L’obiettivo è creare una super squadra da 5 giocatori, comprendere il giusto valore di mercato dei calciatori acquistati e scambiarli quando è il momento giusto.

Puntando ai punteggi più alti, con squadre costruite tra i principali campionati europei, si potrà vivere il sogno di vincere un biglietto allo stadio, una maglia autografata o addirittura un incontro con uno dei tuoi idoli.