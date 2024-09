Ultim’ora, salta Napoli-Palermo a causa dell’influenza: brutta notizia per Conte

Tempo di Coppa Italia, tempo di Napoli-Palermo: arriva l’annuncio a sorpresa da parte della società partenopea.

Il Napoli di Antonio Conte è pronto a prendersi la scena allo stadio Maradona per il match di Coppa Italia contro il Palermo. Dopo la vittoria ai calci di rigore contro il Modena, all’esordio ufficiale di Conte sulla panchina partenopea, gli azzurri ospitano la squadra siciliana in un match valevole per i sedicesimi di finale della competizione.

Niente Napoli-Palermo, il centrocampista rimane a casa

Antonio Conte è disposto a fare esordire dal primo minuto diversi calciatori, tra nuovi arrivati e poco utilizzati. Una vetrina fondamentale per i protagonisti di questa gara per rimettersi in discussione e cercare di mostrare la migliore versione possibile. Per ritagliarsi un posto nella squadra di Conte, giocatori del calibro di Folorunsho, dopo un’estate tempestosa, con un piede alla Lazio, dovranno mostrarsi in forma soprattutto sul piano fisico.

Proprio Folorunsho, però, è stato costretto a rimanere indisponibile per la gara contro il Palermo per via di una sindrome influenzale, come riportato sul sito ufficiale del Napoli. Una possibilità che avrebbe potuto sfruttare date le sue enormi qualità che, fino a questo momento, non ha avuto l’opportunità di metter in pratica.