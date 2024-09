Simeone in campo contro il Palermo, c’è un dato che fa sorridere

Simeone partirà titolare contro il Palermo nella sfida di stasera di Coppa Italia. C’è un dato interessante che riguarda l’attaccante.

Il Napoli si prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Palermo. Antonio Conte valuterà tutte le soluzioni da adottare contro i siciliani, sperando di andare su quella migliore che possa dare modo al tecnico di trovare vantaggi sul campo pur non schierando la formazione titolare.

Conte sa bene che la Coppa Italia rappresenta un obiettivi concreto per il Napoli in questa stagione, ecco perchè spera di poter massimizzare il profitto sfruttando quei giocatori che fino a questo momento hanno giocato di meno e che dunque proveranno a sfruttare l’occasione per mettersi in mostra e magari far ricredere lo stesso allenatore su alcune gerarchie.

Napoli-Palermo, Simeone e quel dato che fa sorridere

Tra i titolari di stasera ci dovrebbe essere Giovanni Simeone, che guiderà l’attacco azzurro. L’argentino vanta un dato molto interessante contro il Palermo: nel 2016, infatti, il cholito segnò una doppietta contro la squadra rossonera, quando ancora vestiva la maglia del Genoa.

Un dato che ovviamente fa sorridere e che regala un po’ di fiducia – per chi si affida a numeri e statistiche – in vista di una partita che nasconderà tante insidie per gli azzurri, al netto di quello che può essere il valore delle due squadre sulla carta.