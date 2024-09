Lavezzi ricorda Napoli: post da brividi sui social – FOTO

Un post da brividi è stato pubblicato in queste ore da Ezequiel Lavezzi: dedicato al Napoli e tutti i tifosi azzurri, parole ed immagini pregne di passione ed amore.

Il ricordo di un’esperienza fatta di amore, gioia e passione. Napoli ti travolge, soprattutto quando sei argentino e porti alla memoria della gente quello che è stato il passato tinto di albiceleste. E cosi anche Ezequiel Lavezzi è stato per la città di Napoli più di un giocatore, rappresentando quasi il simbolo di una rinascita che ha visto la squadra partenopea tornare in Serie A e diventare in breve tempo nuovamente protagonista del campionato italiano.

Lavezzi è riuscito ad incanalare l’amore dei tifosi grazie ad un carattere molto particolare, passionale al punto da avvicinare nuovamente quell’essere argentino e napoletano. Anche per questo il suo addio, quel passaggio sofferto al Paris Saint Germain, ha fatto male a tanti napoletani che hanno salutato il ‘pocho’ con grande nostalgia.

In molti ricordano ancora oggi quei tempi magici, quando Lavezzi insieme ad Hamsik e Cavani andava ad animare una città che stava tornando ad assaporare quella passione viscerale legata al calcio, i grandi palcoscenici, la Serie A ma anche la Champions League. E lui, Ezequiel, è rimasto legato a Napoli alla stessa maniera, come emerso diverse volte nel corso del tempo.

Lavezzi ed il post da brividi dedicato a Napoli

In queste ore è stato proprio l’ex giocatore argentino a pubblicare un post su Instagram dedicato proprio a Napoli: l’esultanza storica contro il Liverpool in una partita che regalò grande entusiasmo e gioia ad una piazza intera. Una gioia condivisa dai napoletani e dallo stesso Lavezzi che ha dedicato anche un messaggio insieme alla foto.

“Momenti che mi rendevano molto felice”, ha scritto il ‘Pocho’ su Instagram, attirando migliaia di like e commenti. Molti napoletani, infatti, si sono riversati sulla pagina Instagram del calciatore per rispondere, ringraziare e dedicare un messaggio proprio a Lavezzi e quei tempi magici dei quali proprio l’attaccante argentino era protagonista.

Una storia d’amore, quella tra Ezequiel ed il Napoli, che non è mai tramutata: proprio come due che si sono tanto amati, ancora ci si cerca, ci si guarda da lontano, e si ricorda quel passato fatto di amore e passione.