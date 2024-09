“La ruberei ad Osimhen…”: l’ammissione di Vlahovic

Le parole di Dusan Vlahovic e l’ammissione da parte dell’attaccante della Juventus: riguarda Victor Osimhen.

Dusan Vlahovic è ancora alla ricerca del suo periodo di massimo splendore con la maglia della Juventus. L’attaccante bianconero anche in questa stagione non è riuscito a partire con il piede giusto, anche se siamo ancora all’inizio e ci sarà tempo per provare a fare meglio.

Certo, la piazza bianconera si aspetta molto di Vlahovic che di sicuro proverà a dare il massimo e togliersi qualche sfizio all’interno di una stagione come questa che per la Juventus sarà molto complessa: “Con mister Allegri, comunque, mi sono sempre messo a disposizione e ho sempre fatto con piacere tutto quello che mi ha chiesto”, ha detto l’attaccante ai microfoni di ‘My Skills’, il nuovo format di Dazn.

Vlahovic, ecco cosa ruberebbe ad Osimhen

“Lo scudetto? Sarà un duello contro noi stessi. Ci sono tante squadre che possono lottare per lo scudetto, è presto per dirlo. L’inter è la squadra che lo scorso anno è stata migliore di tutte, senza ombra di dubbio. Quest’anno però sarà un campionato deciso dai dettagli”, ha detto ancora Vlahovic.

“Da Haaland prenderei il modo in cui attacca l’area. Quando parte, è difficile da fermare, per come attacca la profondità e per il fisico che ha. Da Lautaro prenderei il posizionamento del corpo, è micidiale. L’anno scorso è stato giustamente il migliore e ho grande rispetto per lui. A Kane e Lewandowski ruberei la finalizzazione, a Osimhen la velocità”, l’ammissione di Vlahovic a Dazn.