Coppa Italia, ecco quanto guadagnerà il Napoli: la cifra totale

Questa sera la squadra di Antonio Conte sarà protagonista in Coppa Italia contro il Palermo, la vincente affronterà la Lazio.

Ai piedi del Vesuvio manca sempre meno alla sfida di questa sera in Coppa Italia contro il Palermo. Gli uomini di Conte ospiteranno i ragazzi di Dionisi alle ore 21:00 allo stadio “Maradona”. La partita, valida per i sedicesimi di finale, ci dirà chi sarà l’avversaria della Lazio a inizio dicembre negli ottavi. Il Napoli arriva alla sfida consapevole dei propri mezzi dopo il pareggio per 0-0 in casa della Juventus e un totale di 10 punti in classifica. Al momento la squadra di Conte occupa la seconda posizione in Serie A e anche se è ancora presto, c’è la volontà di rimanere ai piani alti.

Come riportano diverse testate giornalistiche e da ciò che traspare da Castel Volturno, il Napoli questa sera va verso un massiccio turnover. Conte infatti sta valutando di cambiare ben 10 uomini rispetto alla partita di sabato scorso dello Juventus Stadium. Sarà inoltre fondamentale vincere la partita per proseguire il cammino in Coppa Italia, che è un obiettivo dichiarato della società di De Laurentiis. In merito a ciò, nelle scorse ore, è stato dichiarato quanto sarà il guadagno della vincitrice della Coppa Italia.

Napoli, ecco quanto guadagnerà la vincitrice della Coppa Italia

Come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, l’accesso alla finale di Coppa Italia garantirà 5 milioni di euro, mentre la vittoria della competizione 7.6 milioni. Va aggiunto poi che chi vince la Coppa Italia parteciperà alla Supercoppa Italiana, la cui sola partecipazione corrisponde a 1.6 milioni di euro. In caso di accesso alla finale in Supercoppa sono previsti poi altri 5 milioni per chi perde e 8 per chi alzerà il titolo. Si parla dunque di un grande tesoretto, che rappresenta uno stimolo in più per il Napoli.

La squadra azzurra ha già rischiato di essere eliminata, imponendosi nel turno precedente sul Modena per 4-3 con parecchie difficoltà. Ora però la musica è cambiata a Castel Volturno e la squadra di Conte sembra aver iniziato a ingranare. Come detto in precedenza, dal primo minuto verrà dato spazio a diverse seconde linee, che avranno l’occasione di mettersi in mostra.

Il supporto dei tifosi non mancherà di certo e al “Maradona” sono attesi circa 40.000 spettatori. Si parla di un numero abbastanza elevato se consideriamo lo scarso richiamo mediatico della partita e il giorno in cui si disputa. Il Napoli sicuramente vuole la vittoria e i tifosi potranno essere d’aiuto con la loro spinta.