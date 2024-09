Chelsea, non solo Osimhen: ci sono altre tre alternative, i nomi

Il Chelsea tiene nel mirino Victor Osimhen ma occhio alla alterative: ci sono altri tre attaccanti seguiti dal club inglese.

Victor Osimhen sta vivendo la sua avventura al Galatasaray dopo aver rischiato di restare a Napoli per un anno in tribuna. Il giocatore nigeriano ha così trovato una via d’uscita, quella che l’ha portato a giocare in Turchia insieme ad altri campioni come Dries Mertens e Mauro Icardi. Certo, ad oggi sembra difficile ipotizzare quelli che saranno i risvolti futuri legati al destino di Osimhen.

Alla fine di questa stagione tornerà a Napoli e da lì si deciderà cosa fare: il Galatasaray – notizia di questi giorni – pare stia cercando di convincere l’attaccante a restare in Turchia anche oltre il prestito. Da capire se il giocatore voglia effettivamente prolungare la sua esperienza in quel che è un campionato che non rientra ovviamente tra i top 5 d’Europa.

Al netto di questo, c’è anche da considerare l’aspetto economico, visto che ad Osimhen sono state accostate anche proposte importanti dai club della Saudi Pro League. Restano in corsa, ovviamente, quei club che nel corso degli ultimi mesi sono stati accostati più volte al giocatore, sfiorando concretamente la possibilità di mettere le mani su di lui. Tra questi come noto c’è anche il Chelsea, prima squadra di Premier ad aver messo gli occhi su Osimhen negli scorsi mesi.

Mercato Chelsea, Osimhen resta in lista ma occhio alle alternative

Secondo quanto riportato da TeamTalk, Osimhen sarebbe ancora in cima alla lista dei desideri dei blues: il nigeriano rappresenta un attaccante che ben si inserisce all’interno del club inglese, sia sotto il punto di vista tecnico ma anche sotto il punto di vista economico. Certo, il Chelsea non ha voluto pagare la clausola rescissoria da 130 milioni ed è possibile che il club si rifaccia sotto per trovare un accordo diverso con il Napoli.

Oltre ad Osimhen, però, ci sono anche altri attaccanti sui quali il Chelsea potrebbe puntare qualora con Osimhen non si riuscisse a trovare una quadra: Boniface, ad esempio, è uno di quelli maggiormente seguiti dai blues oltre al giocatore attualmente in forza al Galatasaray.

In più, si aggiungo alla lista anche altri calciatori molto interessanti come Benjamin Sesko del Lipsia e Viktor Gyokeres dello Sporting Club di Lisbona: entrambi sono sulla lista del Chelsea e potrebbero rappresentare delle ottime pedine da inserire anche al posto di Osimhen.