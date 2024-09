Decisivo in Atalanta-Como, piace alle big di Serie A: Napoli in prima fila!

Rivelazione del Como in questa prima parte di stagione, può accendere il calciomercato della prossima stagione con il Napoli interessato.

La stagione di Serie A è cominciata da sole cinque giornate, eppure è bastato poco per mettere in vetrina i primi gioielli di questo campionato. Anche il Napoli, con un calciomercato importante, ha portato in azzurro calciatori di assoluto spessore: oltre a Buongiorno e Lukaku, già conosciuti in Italia, c’è moltissima curiosità per giocatori del calibro di Gilmour, McTominay e David Neres. E alcuni di questi atleti hanno già mostrato le proprie qualità.

Ovviamente non solo i calciatori del Napoli, la Serie A ha già offerto spunti particolarmente interessanti che potrebbero accendere anche il calciomercato del futuro. Una delle formazioni che stuzzica maggiore curiosità è il Como allenato da Cesc Fabregas. I Lariani hanno uno proprietà molto forte alle spalle che ha regalato vari calciatori di rilievo al proprio allenatore: Andrea Belotti, Sergi Roberto, ma soprattutto Nico Paz.

Calciomercato Napoli, interesse per Nico Paz del Como

Il centrocampista offensivo classe 2004 arrivato dal Real Madrid è stato l’autentico mattatore della vittoria del Como per 2-3 in casa dell’Atalanta. Prima ha propiziato l’autogol di Kolasinac, poi ha fornito l’assist decisivo per il gol vittoria di Fadera. Inoltre ha deliziato il pubblico con dribbling, guizzi e giocate. Le sue prestazioni non stanno passando affatto inosservate, tant’è che sta già attirando svariati estimatori.

Come riportato da calciomercato.com, infatti, tutte le big di Serie A hanno già manifestato interesse per lo spagnolo naturalizzato argentino. Inter, Milan, Juventus ma soprattutto il Napoli lo stanno facendo seguire con particolare attenzione, seguendo passo passo la crescita di questo talento cristallino. I tifosi azzurri in particolare se lo ricorderanno per la rete che cambiò le sorti di Real Madrid-Napoli nella scorsa annata in Champions League, con il centrocampista che siglò dalla distanza la rete del 3-2 (match poi finito 4-2, ndr), seppur con la complicità di un errore di Meret.

Nico Paz è stato acquistato questa estate dal Como, che l’ha prelevato in estate dal Real Madrid per 6 milioni di euro più il 50% della futura rivendita. I Blancos si sono comunque riservati la possibilità di riacquistare il talento argentino con una clausola di recompra. Il Napoli, e le altre squadre di Serie A interessante, continueranno a seguire l’evoluzione del calciatore in questo campionato, pronte a darsi battaglia nelle prossime sessioni di mercato per accaparrarselo.