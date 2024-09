Caso Mario Rui, la posizione del Napoli dopo la richiesta di reintegro

In queste ultime ore si è acceso il caso Mario Rui, col giocatore che vuole il reintegro in rosa e si è rivolto all’AIC. Spunta la posizione del Napoli, il club ha ormai deciso in maniera netta cosa fare.

E’ di ieri la notizia che riguarda Mario Rui ed un caso che rischia di diventare parecchio spinoso: il giocatore portoghese ha chiesto il reintegro in rosa e si è rivolto all’AIC, nella speranza di poter sbloccare una situazione che ad oggi lo vede ai margini della squadra. Il terzino sinistro si sta allenando da solo in queste settimane, ed è ovviamente fuori da ogni tipo di dinamica interna.

Il Napoli in estate ha chiarito fin da subito di avere dei piani ben chiari sulla corsia mancina: l’arrivo di Leonardo Spinazzola e la conferma di Mathias Olivera, due calciatori che ad oggi sono i padroni della fascia sinistra, quella che un tempo era proprio di Mario Rui. Nonostante anni di lotta spalla a spalla, uno Scudetto vinto nemmeno due anni fa ed una storia recente a tinte nitidamente azzurre, per l’ex Empoli le porte si sono chiuse in maniera molto rumorosa.

Da qui anche la ricerca di una soluzione sul mercato, e quelli che sarebbero stati dei costanti rifiuti ad ogni tipo di proposta arrivata sul tavolo del procuratore: Mario Rui voleva restare al Napoli, pur sapendo non c’era spazio all’interno del progetto tecnico di Antonio Conte. Ora gli animi si stanno accendendo, ma c’è una posizione che resta ferma, quella del Napoli.

Caos Mario Rui, il Napoli non si smuove: la posizione del club

Secondo quanto riportato in queste ore dal Corriere dello Sport, il Napoli non avrebbe alcuna intenzione di cambiare la proposta posizione dopo le ultime novità. Il fatto che Mario Rui si sia rivolto all’AIC non dovrebbe comportare alcun tipo di conseguenza diretta per il club: il calciatore è fuori lista, non c’è spazio per lui e dunque non sarà reintegrato.

Mario Rui è fuori dal progetto, aspetto che è stato rimarcato più volte e che viene confermato anche in queste ore. Il giocatore portoghese è legato ai partenopei da un contratto fino al 2026, e quindi ci sarebbe ancora una stagione oltre a quella in essere. Già a gennaio, probabilmente, si lavorerà ancora per permettere a Mario Rui di giocare altrove, anche se dovrà essere il giocatore stesso a valutare positivamente le proposte che arriveranno per lui.