Ag. Contini: “Ecco dove poteva andare, mi dispiace non aver trovato squadra. Sullo Scudetto…”

Vincenzo Pisacane, agente tra gli altri di Nikita Contini, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb, soffermandosi proprio sul portiere azzurro e la sua permanenza al Napoli: “E mi è dispiaciuto non avergli trovato spazio. Era in ballo fino all’ultimo con una società che però non ha fatto in tempo a fare un’uscita”, ha detto l’agente del giocatore.

Pisacane ha anche rivelato di come Contini potesse finire in Serie B, e per la precisione al Palermo (prossimo avversario del Napoli in Coppa Italia): “Si. Mi è stato chiesto, ma poi hanno fatto altre scelte. Ognuno è libero di poter scegliere quello che vuole”, le sue parole.

L’agente di Contini si esprime anche sullo Scudetto

Pisacane ha parlato anche del discorso Scudetto e di quello che potrebbe essere il percorso del Napoli di Antonio Conte in questo campionato: “Antonio Conte è sinonimo di garanzia. Ha vinto ovunque sia stato. Non voglio gufarlo, sono napoletano”, ha detto l’agente.

Ed ancora, un elogio importante alla rosa azzurra costruita nel corso degli ultimi mesi da Giovanni Manna, col supporto di Aurelio De Laurentiis e lo stesso Conte: “So che ha in mano una squadra importante e che dai suoi calciatori tirerà fuori il meglio”, ha detto Pisacane.