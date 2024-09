Palermo, Dionisi lancia la sfida: “Non partiamo sconfitti”, cos’ha detto sul Napoli!

Il Palermo si appresta a sfidare il Napoli nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, l’allenatore Alessio Dionisi ne ha parlato in conferenza stampa.

Dopo il buon pareggio ottenuto contro la Juventus in campionato, il Napoli si appresta a preparare la prossima sfida contro il Palermo – formazione di Serie B – per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Una gara importante per Antonio Conte e per la sua squadra, che ha tutta la volontà di andare avanti nella competizione.

Palermo Napoli, le parole in conferenza stampa di Alessio Dionisi

A parlare del match in conferenza stampa è stato anche l’allenatore del Palermo, Alessio Dionisi. Il tecnico ha tessuto gli elogi del Napoli, definendola squadra che lotterà per il vertice della classifica in Serie A, ma non per questo ritiene la sua formazione automaticamente sconfitta. Ecco quanto evidenziato:

“Giochiamo contro una squadra di altissimo livello, tra A e B c’è differenza, il Napoli lotterà per il vertice. Vogliamo fare bella figura, siamo sfavoriti ma sappiamo che abbiamo delle possibilità. Dobbiamo convincerci mentalmente che possiamo metterli in difficoltà. Sarà difficile, stiamo preparando la gara di Napoli senza parlare di turnover, anche se qualcuno che ha giocato sabato non inizierà nell’undici titolare. Ci saranno cambiamenti ma non stravolgimenti. Infortunati? Alcuni stanno già facendo una parte di allenamento con la squadra. Questi giorni ci serviranno per capire se sono disponibili per Napoli, oppure lavoreranno per la prossima partita che è altrettanto importante. Verre sta recuperando, lo sto vedendo vicino alla squadra. L’unico infortunio lungo è Blin, purtroppo; è un giocatore importante, lo tornerà a essere.

Il tecnico del Palermo ha poi parlato delle possibilità della sua squadra di passare il turno di Coppa Italia contro gli azzurri:

Nel futuro c’è l’obiettivo di giocare partite come quella col Napoli con più continuità ma dobbiamo essere bravi tutti. Serve un ambiente costruttivo, c’è voglia da parte di tutti, non sempre nell’immediato si raggiunge l’obiettivo. Tra Napoli e Palermo c’è un livello diverso, ma nel calcio non è mai detto. Dobbiamo essere bravi a giocarci bene le nostre carte. Mi aspetto un Napoli forte, le ultime mie esperienze al “Maradona” non sono positive. Sarà bello giocarci contro, il risultato non è scritto. Come giocherà non lo so, vedo che possono giocare a quattro, credo che stiano lavorando di più con la difesa a tre. Noi dobbiamo cercare di essere più squadra possibile.

Insomma, Dionisi non considera assolutamente già scritta la gara del Maradona, motivo per il quale è lecito aspettarsi un Palermo voglioso di giocare la gara e mettere in mostra le proprie qualità.