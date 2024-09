Futuro Osimhen, colpo di scena: sfida a due per prenderlo nel 2025, l’annuncio dall’Inghilterra

Dove andrà la prossima estate Victor Osimhen? Dall’Inghilterra non hanno dubbi: ci sono due club che lo hanno messo nel mirino. Il futuro dell’attaccante nigeriano resta avvolto nel mistero ma qualcosa potrebbe cambiare nelle prossime settimane.

Il futuro di Victor Osimhen resta al centro dell’agente del Napoli. L’attaccante nigeriano è stato ceduto temporaneamente in Turchia per dargli modo di giocare e non restare fermo in tribuna tutto l’anno, vista la decisione da parte dello stesso calciatore di non voler più vestire la maglia del Napoli e la contemporanea difficoltà nel trovare acquirenti in grado di spendere la cifra richiesta da De Laurentiis.

Il nodo sta proprio in quest’ultimo aspetto: la clausola da 130 milioni non ha trovato club in grado di eguagliare la cifra, e nemmeno le trattative col Napoli hanno portato ad una soluzione alternativa; da qui la volontà di cederlo al Galatasaray dove Victor sta giocando insieme ad un altro ex Napoli, Dries Mertens.

Eppure, quella della sua cessione è una situazione che resta visto, visto che la cessione al Galatasaray è in prestito e nel 2025 (alla fine del campionato) si ripresenterà la stessa dinamica. Dove andrà Osimhen? Dalla Turchia hanno chiarito in queste ore che il giocatore non lascerà il paese a gennaio e che completerà la stagione con la maglia giallorossa, ma sembra improbabile una permanenza ad Istanbul oltre giugno prossimo.

Futuro Osimhen, due club: la Juve e non solo

Secondo quanto riportato in queste ore dal giornalista inglese ed esperto di mercato Rudy Galetti, ci sono due club che tengono gli occhi puntato su Osimhen e che nel 2025 si contenderanno il cartellino del nigeriano. Da una parte il Chelsea, che non ha mai tolto Victor dalla lista dei desideri; anzi, l’ex bomber del Lille resta in cima alle preferenze ed in queste settimane – si legge – i colloqui sono rimasti accesi per provare ad intavolare una trattativa che possa poi chiudersi per la cessione il prossimo anno.

I blues ma non solo: come riportato anche da TEAMTalk, il Chelsea dovrà vedersela con la Juventus che in queste ore è stata accostata proprio ad Osimhen: i bianconeri cercano un’alternativa a Vlahovic, l’attaccante campione d’italia col Napoli sarebbe un profilo idoneo per la causa juventina. Il club piemontese sta valutando la situazione e potrebbe diventare il reale competitor del Chelsea per mettere le mani su Osimhen la prossima estate.