Rebus Rafa Marin, zero minuti con il Napoli: ecco perché non ha giocato ancora

Zero minuti con la maglia del Napoli, è rebus attorno alla figura di Rafa Marin: ecco perché non ha ancora giocato

Rafa Marin non è ancora sceso in campo in gare ufficiali con la maglia del Napoli. È l’unico dei nuovi acquisti che non sia stato lanciato da Antonio Conte. Persino Elia Caprile, per ovvie ragioni legate all’infortunio di Meret, e Folorunsho – dopo il reintegro – hanno avuto qualche chance.

Il difensore spagnolo è stato acquistato dal Real Madrid, ma la scorsa stagione l’ha trascorsa all’Alaves in prestito. Il Napoli ha sborsato circa 12 milioni di euro per il cartellino del difensore, ma la formula d’acquisto è piuttosto complessa. Infatti, i Blancos potranno utilizzare il diritto di recompra dal 2026 per riportare il calciatore in Spagna, pagando 25 milioni di euro. Tuttavia, se al termine di questa stagione il Napoli decidesse di versare altri 10 milioni di euro nelle casse del Real, allora il diritto di recompra aumenterebbe a 50 milioni per il 2026 e a 75 milioni per il 2027.

Si tratta di un investimento per il futuro, vista anche la carta d’identità del ragazzo: classe 2002, nel giro delle rappresentative spagnole giovanili da diverso tempo e dotato di un ottimo tempismo negli anticipi. Ma per Antonio Conte non era ancora pronto: Rafa Marin non ha giocato per un motivo preciso.

Rafa Marin e il “problema” per Antonio Conte

Riprendendo le parole di un mese fa di Conte in conferenza stampa in merito all’impiego di Rafa Marin, il mister rivelò di essere contento della crescita del ragazzo: “Anche dal punto di vista fisico, rispetto al primo mese, è migliorato. Prima faceva fatica. Sta migliorando, deve crescere, è un ragazzo serio e ha voglia di migliorare. Sta sul pezzo”.

E poi il mister sottolineò un aspetto particolare: “Noi vogliamo dominare il gioco e anche per stessa ammissione di Rafa Marin, l’anno scorso ha fatto un gioco più difensivo con l’Alaves. Qui abbiamo bisogno di difensori bravi nella costruzione“. Insomma, lo spagnolo deve ancora entrare nei meccanismi del Napoli, ma forse ora potrebbe giocarsi la sua chance nel match di Coppa Italia contro il Palermo, in programma giovedì 26 settembre al Maradona.

Rafa Marin ha disputato le amichevoli estive, poi è stato relegato alla panchina. È di piede destro e in una difesa a tre potrebbe prendere il posto di Di Lorenzo o Rrahmani; mentre nella difesa a 4, chiaramente, prenderebbe il posto del centrale di destra. C’è grande curiosità attorno al giocatore, unico nuovo acquisto ancora inutilizzato.