Rafa Marin commuove i tifosi, visita al Maradona: il motivo è emozionante (FOTO)

Il difensore del Napoli, Rafa Marin, è stato autore di un gran bel gesto che ha emozionato i tifosi azzurri: è successo allo stadio Maradona.

Dopo la pausa per le Nazionali è ripresa la preparazione del Napoli in vista della gara contro il Cagliari in Serie A. La squadra di Antonio Conte ha ritrovato tutti i calciatori ed ha praticamente tutta la squadra a disposizione.

Ci sarà anche uno dei nuovi arrivati, ovvero Rafa Marin, difensore arrivato in estate dal Real Madrid per circa 12 milioni di euro. Il centrale spagnolo attende di poter esordire da titolare, ma intanto ha vissuto una giornata speciale a Napoli.

Rafa Marin festeggia il compleanno del papà allo stadio Maradona

Già, perché poche ore fa Rafa Marin ha festeggiato il compleanno del papà, Rafael, portandolo proprio allo stadio Maradona. Il calciatore ha poi pubblicato una foto sui social in compagnia di suo padre e scrivendo come didascalia: “Grazie per essere al mio fianco, sempre! Buon compleanno, vecchio! Sei il più grande!“.

Insomma, in attesa dell’esordio ufficiale in campionato e di iniziare a mostrare le proprie qualità anche in Italia e in Serie A.