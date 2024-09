“Piace ad un club italiano”, un azzurro può tornare in Serie A: De Laurentiis frena tutto!

Sono ore molto calde sul fronte mercato. Infatti, da oggi si parla di un possibile colpo di mercato che coinvolgerebbe anche il Napoli.

Il mercato si è concluso da diverse settimane, ma le società non “dormono” mai. In modo particolare il Napoli, il quale continua ad essere alle prese con una situazione molto delicata. Ad oggi, non ci sono “problemi” tra le file azzurre, ma il tutto potrebbe cambiare molto rapidamente. A destabilizzare l’ambiente potrebbe essere una vecchia conoscenza del club partenopea, con il calciatore che sogna un grandissimo ritorno in un top club.

Si tratta di Victor Osimhen, il quale attualmente veste la maglia del Galatasaray. Il club turco ha acquistato il nigeriano in prestito, motivo per il quale difficilmente il suo futuro sarà in Turchia. Non a caso, alcune big starebbero pensando all’attaccante, il quale sogna di poter dimostrare ancora una volta le sue qualità in uno dei top campionati europei. Nelle ultime ore, sarebbe nata un’idea incredibile che legherebbe il nigeriano alla Juventus di Thiago Motta.

Suggestione Osimhen per la Juventus: le ultimissime sul mercato

La stagione della Juventus non è partita al meglio. Contro il Napoli è arrivato il terzo pareggio consecutivo, il quale non soddisfa di gran lunga i tifosi. Non a caso, a preoccupare la dirigenza sarebbe l’attacco. La condizione di Dusan Vlahovic non è ottimale, motivo per il quale è stato sostituito alla fine del primo tempo contro gli azzurri. Come riportato ieri dalla “RAI” Cristiano Giuntoli starebbe pensando ad un colpo in attacco che “toccherebbe” da molto vicino lo stesso Napoli. Nelle ultime ore, sarebbe nata la suggestione che porterebbe a Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray. Oggi, il portale “TuttoJuve.com” ha sottolineato che lo stipendio del nigeriano è inferiore a quello dell’attaccante serbo. Naturalmente, questo non è un dettaglio da trascurare.

La situazione tra il Napoli e il nigeriano è risolta solo in parte, in quanto non si è concretizzata la cessione auspicata dal presidente. Quest’ultimo, ha ceduto in prestito il giocatore per evitare il pagamento del ricco ingaggio, ma al tempo stesso proverà ad ottenere un prezzo vantaggioso dalla futura vendita. Intanto, il ritorno del giocatore in Serie A appare veramente difficile, ancor più perché la clausola rescissoria non sarebbe valida per l’Italia.

Naturalmente, le vie del mercato sono infinite e quindi nulla è da escludere. Intanto, però, la situazione appare ben più complessa vista la volontà del Napoli e ovviamente quella del presidente De Laurentiis. Nelle prossime settimane potrebbero esserci novità importanti per quel che diventerebbe uno dei colpi di mercato più inaspettati della storia del calcio.