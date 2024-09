Il Milan vince a sorpresa il derby: Napoli secondo dietro al Torino

Dopo la vittoria del Milan sull’Inter, il Napoli di Conte è rimasato al secondo posto dietro al sorprendente Torino.

Da pochi minuti è terminato il derby tra l’Inter ed il Milan con la vittoria a sorpresa dei rossoneri. La squadra di Paulo Fonseca, al netto degli favori dei pronostici, è riuscita a battere la squadra campione d’Italia con il risultato di 2-1. A sbloccare il match è stato Pulisic, ma la ‘Beneamata’ ha pareggiato subito dopo con Dimarco.

Nella seconda frazione di gara, di fatto, l’Inter non è scesa in campo, visto che il Milan ha avuto più di qualche occasione per andare in gol. I rossoneri, di fatto, hanno segnato la rete vittoria con Gabbia all’89’. Questo ko, ovviamente, è brutto colpo per i nerazzurri, che tornano a perdere un derby dopo due anni. Con questo risultato, dunque, la classifica del campionato di Serie A è diventata ancora più corta.

Il Milan batte l’Inter nel derby: Napoli di Conte secondo con l’Udinese

A guidarla, cosa che non accadeva da 47 anni, è il sorprendente Torino di Paolo Vanoli. Dietro ai granata, invece, ci sono Napoli ed Udinese con un punto di svantaggio. Al terzo posto ci sono la Juve ed un’altra sorpresa di questi primi cinque turni: l’Empoli.

Mentre ad 8 punti, per l’appunto, ci sono le due milanesi. Gran passo in avanti anche da parte della Roma e della Fiorentina. L’Atalanta di Gasperini, invece, giocherà domani sera contro il Como di Fabregas.

Ecco la classifica della Serie A: Torino 11, Napoli 10, Udinese 10, Juventus 9, Empoli 9, Inter 8, Milan 8, Lazio 7, Atalanta 6*, Roma 6, Verona 6, Fiorentina 6, Bologna 6, Parma 5, Genoa 5, Lecce 5, Venezia 4, Monza 3, Como 2* e Cagliari 2.