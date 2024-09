“C’è un azzurro che non può stare in panchina”: dichiarazioni da brividi dell’ex calciatore!

Continua a sorprendere il Napoli in questo inizio di stagione. In modo particolare, diversi calciatori hanno rubato la scena grazie ad ottime prestazioni.

Il pareggio in trasferta contro la Juventus aumenta nettamente il morale del Napoli. Gli azzurri hanno giocato un ottimo match contro i bianconeri, ingarbugliando i ragazzi di Thiago Motta per ben novanta minuti. Quello dei piemontesi è stato un possesso palla sterile, e mai verso l’alto. Infatti, gli uomini di Antonio Conte hanno messo in campo tanto coraggio, ancor più a causa del cambio modulo deciso dal tecnico proprio in occasione del big match valido per la quinta giornata di Serie A.

La prestazione del Napoli apre un’incognita importante: gli azzurri giocheranno per lo scudetto? Forse sì. Naturalmente, nulla è sicuro nel calcio, ma dopo la trasferta a Torino la squadra ha acquisito ancor più consapevolezza nei propri mezzi. Si tratta di un processo di crescita che continua settimana dopo settimana, e il merito è ovviamente di Antonio Conte. Quest’ultimo, in occasione della sfida contro il suo passato, ha schierato Scott McTominay dal primo minuto. L’ex United ha rubato la scena in mediana, lasciando tutti gli esperti col fiato sospeso. A tal proposito, Emanuele Giaccherini ha rilasciato alcune dichiarazioni analizzando le qualità dello scozzese.

Giaccherini: “Non è un caso che abbia giocato McTominay a Torino”

Emanuele Giaccherini, ex calciatore del Napoli e non solo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “DAZN” analizzando le qualità di Scott McTominay e non solo. Di seguito le dichiarazioni dell’esperto.

“Il cambio modulo deriva dal fatto che c’è un azzurro che non può stare in panchina. McTominay è un giocatore molto forte, riesce a fare entrambe le fasi in modo tranquillo. Riesce anche a fare da raccordo tra centrocampo e attacco. Non è un caso che abbia giocato in una partita così importante contro la Juventus”. Sulla squadra: “Io credo che il Napoli sia una squadra con grandissima ambizione. Inoltre, ci sono ampi margini di miglioramento in modo particolare a centrocampo”.

L’ex giocatore si è focalizzato sul neo acquisto del Napoli vista la prova di qualità fornita contro la Juventus. Lo scozzese ha rubato la scena a centrocampo, guadagnandosi così l’ammirazione di tantissimi esperti. Col passare delle settimane, il calciatore diventerà sempre più cruciale nello scacchiere di Antonio Conte, fino ad assumere una posizione di rilievo. Infatti, nella prossima giornata di Serie A sarà curioso scoprire le scelte del tecnico salentino per il match contro il Monza.