Ad un passo dal Napoli, il Barcellona brucia i tempi: l’affare last minute

Il Napoli è stato ad un passo dall’acquisto del calciatore, ma la trattativa saltò improvvisamente: ora l’affare last minute del Barcellona

L’imprevedibilità del calciomercato. Ma anche la bellezza di affari che nascono, ma non si concludono. Poi il fato ci mette del suo, come accaduto per Alex Meret nell’estate del 2022, quando era ad un passo dall’addio.

Il Napoli aveva appena salutato Ospina, alla conclusione della sua esperienza in azzurro. Sembrava ai titoli di coda anche la storia con il portiere della Nazionale italiana, poi il suo trasferimento allo Spezia saltò. E saltarono anche altre trattative del club partenopeo, vicinissimo ad acquistare le prestazioni di Provedel. E soprattutto vicinissimo ad acquistare l’esperto portiere Keylor Navas. Alla fine, Meret rimase il titolare del Napoli di Spalletti, diventando protagonista dello Scudetto. Il destino.

Barcellona in emergenza, spunta Keylor Navas

Complice il grave infortunio di Ter Stegen, il Barcellona sta cercando un portiere svincolato e tra i primi della lista ci sarebbe proprio l’ex obiettivo azzurro e portiere costaricano. Il tedesco titolare dei blaugrana ha subito una rottura completa del tendine rotuleo del ginocchio destro. In altre parole, stagione finita già a settembre.

Keylor Navas è libero di accasarsi al Barcellona perché ancora svincolato da ogni tipo di contratto, dopo aver concluso l’esperienza al PSG come secondo di Donnarumma. Quest’estate era ad un passo dal trasferimento al Gremio, salvo non trovare l’accordo economico. Ora si presenta una grandissima opportunità. Il costaricano ha già disputato otto anni in Liga e in particolare resteranno indimenticabili i suoi cinque anni al Real Madrid. Fu acquistato dai Galacticos dopo l’incredibile Mondiale in Brasile nel 2014. Le sue prestazioni furono sbalorditive e divenne il secondo ai Blancos. Successivamente fu promosso a primo portiere e con il Real vanta 3 Champions, 3 Supercoppa UEFA, 4 Mondiali per club, oltre ad un campionato spagnolo ed una supercoppa. Ha continuato ad essere vincente anche al PSG, duellando per il posto da titolare assieme a Donnarumma, quasi fino all’ultimo.

Ora l’opportunità Barcellona va colta al volo. Nelle prossime ore, fa sapere Alfredo Pedullà, potrebbe esserci già la firma del contratto. Il Barça ha urgente bisogno di un degno sostituto di Ter Stegen. Evidentemente, per mister Flick, Inaki Pena non assicura prestazioni di livello in vista di una lunga stagione.