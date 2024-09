“Possibile assalto a gennaio”, Manna prepara un nuovo colpo: l’obiettivo arriva dalla Premier!

Il mercato è terminato da poche settimane, ma in casa Napoli si lavora già al futuro. Il DS Manna avrebbe individuato un nuovo obiettivo.

La stagione è iniziata da poche settimane, in modo particolare da un mese ormai. Le prime cinque giornate di campionato del Napoli hanno fatto registrare una sconfitta, tre vittorie e un pareggio arrivato ieri contro la Juventus. I punti in classifica sono attualmente dieci, quindi il cammino degli azzurri risulta più che positivo. Si tratta di una squadra che ha cambiato tanto rispetto all’ultima annata, ancor più grazie all’avvento di Antonio Conte che ha “creato” una rosa su misura.

I cambiamenti, però, potrebbero durare ancora per un po’. Infatti, nonostante la stagione sia iniziata col piede giusto non sono da escludere nuovi colpi in entrata. Naturalmente, l’unico spiraglio possibile è rappresentato dal mercato di gennaio. Il taccuino del DS Manna continua ad essere ricco di obiettivi, i quali da un momento all’altro potrebbero vestire la maglia partenopea. In modo particolare, si starebbe pensando a modificare ancora la difesa, fino ad ottenere un reparto “perfetto”. Non a caso, la dirigenza vorrebbe acquistare un noto difensore, il quale milita attualmente in Premier League.

Manna segue Tomiyasu: l’Arsenal apre alla cessione

Il Napoli ha creato un mercato internazionale negli ultimi mesi. Sono diversi i calciatori arrivati dall’estero, in modo particolare dalla Premier League. Basti ripensare a Scott McTominay e Billy Gilmour. Intanto, però, l’asse con il campionato inglese potrebbe durare ancora per molto. Come riportato da “SportMediaset” nelle ultime ore sarebbe stato registrato un forte interesse nei confronti di Takehiro Tomiyasu, attualmente in forza all’Arsenal. Il difensore è stato “penalizzato” dall’arrivo di Riccardo Calafiori, motivo per il quale i Gunners sarebbero pronti a trattare per la cessione.

Oltre agli azzurri, però, sulle tracce del giocatore ci sono diversi club italiani. Su tutti, ci sarebbero Inter e Juventus che vorrebbero investire sul difensore nella prossima finestra di calciomercato. Quindi, il Napoli dovrà quantomeno provare ad anticipare la concorrenza per assicurarsi le prestazioni dell’esperto calciatore.

Intanto, il club inglese avrebbe già fissato il prezzo del cartellino. Quest’ultimo, si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Infatti, qualora il Napoli decidesse di puntare sul giocatore, si tratterebbe dell’ennesimo sforzo economico da parte di Aurelio De Laurentiis. Il presidente ha idee molto importanti per il futuro, motivo per il quale non sono da escludere nuovi colpi da novanta. Nelle prossime settimane verrà valutata la fattibilità dell’operazione dopo i contatti con la società britannica.