Mazzocchi e Simeone si sfidano alla Play, il post del Napoli è tutto da ridere: avete visto? – VIDEO

Pasquale Mazzocchi e Giovanni Simeone si sfidano alla Playstation: il contenuto pubblicato in questi minuti dalla SSC Napoli su Instagram è tutto da ridere.

Nel giorno dopo la sfida tra Juventus e Napoli, in casa azzurra cresce la consapevolezza e la convinzione di ritrovarsi in questa stagione un gruppo compatto e capace di essere competitivo su più fronte. Un solo punto, quello racimolato nel pomeriggio di ieri all’Allianz Stadium, che resta comunque da non buttare e che ha visto, soprattutto, una svolta dal punto di vista tecnico – tattico a sorpresa. Antonio Conte, per la sfida ai suoi ex colori, si è affidato a Scott McTominay dal primo minuto, in luogo (almeno numericamente parlando) di Pasquale Mazzocchi: l’esterno azzurro non ha preso parte alla partita contro i bianconeri, lasciando difatti spazio alla difesa a quattro (per la prima volta nell’era Conte).

Proprio l’ex Salernitana è protagonista del post pubblicato nel pomeriggio dalla SSC Napoli: Mazzocchi sfida alla Playstation il suo compagno di squadra Giovanni Simeone a EA FC 25 (videogioco con cui il club partenopeo ha chiuso una collaborazione, lasciando quella precedentemente in essere con KONAMI, per quanto concerne eFootball). Un siparietto tutto da ridere quello tra i due azzurri, con il Cholito che vince (e anche nettamente) il confronto videoludico con il suo compagno di squadra.

Ultimissime calcio Napoli, Mazzocchi vs Simeone: il duello alla Play è imperdibile

Pasquale Mazzocchi e Giovanni Simeone sono i protagonisti del contenuto social pubblicato dai canali ufficiali SSC Napoli.

Il duello alla Playstation tra i due azzurri ha scatenato il divertimento da parte dei tifosi, che hanno avuto modo di assistere – grazie alla mini clip in questione – alla sfida tra i loro due beniamini. Netta la vittoria da parte del Cholito, che si è imposto sul terzino napoletano con un sonoro 5-1.

I due hanno avuto modo di scambiarsi diverse battute nel corso della clip pubblicata dalla SSC Napoli, a dimostrazione di un gruppo che mira sempre più a un elevato feeling per trasformare quest’ultimo in ottimi risultati sul campo. La coesione dello spogliatoio è uno dei punti chiave dell’era firmata Antonio Conte, che intanto può continuare a lavorare con la consapevolezza di poter avere a disposizione un organico competitivo per le zone alte della classifica.

Di seguito, le immagini del duello alla Playstation tra Pasquale Mazzocchi e Giovanni Simeone: