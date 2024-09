Juve-Napoli, nessuno come McTominay: lo scozzese meglio di tutti in un dato

Scott McTominay è uno dei grandi protagonisti, in positivo, della sfida tra la Juventus e il Napoli: il dato sullo scozzese sorprende tutti all’indomani del match dell’Allianz Stadium.

Il pareggio contro la Juventus è un altro segnale di compattezza e di solidità che il nuovo Napoli di Antonio Conte dà al resto della concorrenza: non una partita bellissima da vedere, sia da una parte che dall’altra, ma sicuramente i partenopei escono dal big match di Torino, giocato ieri – sabato 21 settembre -, con un’iniezione di fiducia ulteriore. C’era, alla vigilia, grande curiosità per capire come avesse preparato la partita l’ex Commissario Tecnico della Nazionale, che per l’occasione si è affidato a Scott McTominay dal 1′.

Una prestazione, quella dell’ex Manchester United, che ha sorpreso tutti, regalando sprazzi di ottimo calcio seppur il livello alto della sfida in questione. Nella fattispecie, il calciatore si è mosso molto vicino alla punta, pertanto lo schieramento di partenza più vicino, per caratteristiche, a un 4-2-3-1 piuttosto che al 4-3-3. Ha avuto sicuramente molto da fare il centrocampista scozzese, così come si evince dalle statistiche rese note dalla stessa Lega di Serie A Enilive sul proprio sito ufficiale. McTominay, in particolare, è stato il calciatore che ha percorso più chilometri di campo nel corso dei novanta minuti, meglio sia dei suoi compagni di squadra che degli avversari.

McTominay, prestazione super contro la Juve: tutti i dati del centrocampista

Scott McTominay è una delle note positive del tardo pomeriggio di sabato dell’Allianz Stadium, in cui è andato in scena il big match tra la Juventus e il Napoli.

Entrando nel merito della prestazione del centrocampista ex Manchester United, arrivato nella SSC Napoli durante l’ultima sessione estiva di calciomercato, ci si rende conto della qualità del calciatore messa a disposizione del collettivo. In particolare, la percentuale di passaggi completati nel corso della sfida è pari all’81%. E non solo: perché McTominay, seppur ha toccato “soli” 31 palloni, ha portato a casa anche ben tre dribbling riusciti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Ma a impressionare è un’altra statistica legata ai chilometri percorsi totali dai giocatori in campo durante la partita tra Juventus e Napoli: il nazionale scozzese ha totalizzato 12.815 km, circa mille in più rispetto a tutti gli altri calciatori impiegati nel corso della sfida. Dietro di lui, c’è stato Mathias Olivera, che invece si è fermato a 11.874 km percorsi. Il migliore della Juventus sotto questo aspetto è stato invece Manuel Locatelli (11.772 km percorsi).