Biglietti Napoli-Palermo, alcuni settori vanno sold out: dove sono i tagliandi disponibili

Il Napoli è atteso dal prossimo impegno in Coppa Italia Frecciarossa contro il Palermo: il fischio d’inizio è in programma per giovedì 26 settembre alle ore 21:00, allo stadio Diego Armando Maradona.

Il Napoli esce dall’Allianz Stadium con un punto importante, oltre che con una prestazione solida e che dà fiducia ulteriore per il futuro: contro la Juve, la squadra di Antonio Conte è riuscita a mettere in difficoltà la fase offensiva della compagine guidata da Thiago Motta. Non sono mancate neanche le occasioni per gli azzurri, anche se alla fine il pareggio a reti inviolate sembra essere il punteggio più coerente con quanto visto nel corso dei novanta minuti nella partita di ieri, sabato 21 settembre, tra la Vecchia Signora e i partenopei.

La prossima sfida del Napoli sarà, invece, in Coppa Italia Frecciarossa contro il Palermo: dopo il turno precedente contro il Modena, gli uomini dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale vorranno andare avanti nella competizione che, vista anche l’assenza di coppe di questa stagione, a questo punto è un obiettivo vero e proprio per il club del presidente Aurelio De Laurentiis. Quanti tifosi ci saranno allo stadio per la sfida infrasettimanale contro i rosanero? Malgrado la partita si disputerà di giovedì, alcuni settori dello stadio Diego Armando Maradona sono andati già esauriti.

Coppa Italia, il Maradona va verso il pienone? Le ultime su Napoli – Palermo

Quali sono i settori dello stadio Diego Armando Maradona ora disponibili per la sfida di Coppa Italia Frecciarossa tra Napoli e Palermo? Stando a quanto si apprende dal portale di Ticketone, alcuni settori (Curva A Anello Superiore, Distinti Superiori Premium, Curva B Anello Superiore, Distinti Anello Superiore e Distinti Anello Inferiore) sono già sold out. Nessun tagliando disponibile anche per il Settore Ospiti Inferiore, con i tifosi del Palermo che evidentemente arriveranno in massa all’impianto di Fuorigrotta.

Sempre secondo Ticketone, è limitata la disponibilità per la Tribuna Posillipo Premium. Disponibilità basse, invece, per Tribuna Posillipo e Curva B Anellio Inferiore, mentre viene definita media la disponibilità per Tribuna Nisida, Tribuna Ospiti Superiore e Curva A Anello Inferiore.

Nelle prossime ore è lecito aspettarsi una crescita del numero di biglietti disponibili: se non sarà sold out a tutti gli effetti, poco ci manca, per una sfida che gli uomini di Antonio Conte intendono onorare, per cercare di avvicinarsi a uno degli obiettivi principali della stagione, quale è la Coppa Italia Frecciarossa.