Politano a DAZN: “Potevamo fare di più, ecco cosa ci ha dato Conte”

Matteo Politano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel post partita contro la Juventus.

Lo 0-0 del Napoli contro la Juventus ha garantito agli azzurri un punto fondamentale per il percorso, in fase di evoluzione, dei partenopei in Serie A. Prezioso sicuramente perchè ottenuto in trasferta all’Allianz Stadium di Torino. Per la Juventus è il terzo pareggio consecutivo mentre per gli azzurri è il primo in questo campionato.

Matteo Politano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo il pareggio a reti bianche ottenuto contro i bianconeri di Thiago Motta. L’ex Inter ha spaziato su diversi temi, fondamentali per l’analisi piena della partita del Napoli contro la Juventus. Tra questi ha sottolineato il lavoro svolto finora con Antonio Conte.

Politano sicuro: “Conte? Ha riportato entusiasmo”

L’ala partenopea è stato preferito anche in quest’occasione a David Neres ed ha provato in tutti i modi a rendere più fluida la manovra offensiva del Napoli. Sulle difficoltà riscontrate ha dichiarato: “Difficoltà? Potevamo fare qualcosa di più in attacco soprattutto nel primo tempo. Sapevamo che la Juventus è una squadra che fa tanto possesso palla ed è forte soprattutto in casa. Abbiamo saputo anche soffrire bene”.

Politano ha poi parlato anche dell’arrivo del nuovo allenatore che ha portato con sè tanto entusiasmo: “Conte? Il mister ha cercato di dare entusiasmo poiché lo scorso anno lo avevamo perso. Abbiamo lavorato fisicamente e ci sarà da lavorare ancora tanto anche per via dei diversi moduli che stiamo adottando”.

Sulla ghiotta occasione da calcio piazzato, ha affermato: “Punizione? C’ho provato ed ho calciato sul secondo palo fortissimo. Ho trovato la deviazione e Di Gregorio ha fatto una parata clamorosa“.