Lotta Scudetto: Balotelli si sbilancia sul Napoli, poi l’annuncio incredibile sul futuro

La speranza di Super Mario, per quanto riguarda il suo futuro, è quello di ritornare a giocare in Serie A, e a quanto pare l’attaccante sembra ancora crederci, puntualizzando di essere cambiato e di aver affrontato un percorso particolare che superare determinare problematiche. Per quanto riguarda la lotta Scudetto, invece, Balotelli non ha dubbi: il Napoli è la squadra da battere e spera che i partenopei riescano a emulare il grande successo della stagione 2022 – 2023, quella del terzo Tricolore.

Ultime news SSC Napoli, Balotelli incorona il Napoli nella lotta Scudetto

“Io spero il Napoli sinceramente, perchè Conte può fare bene a Napoli”, ha dichiarato Super Mario nel corso del suo intervento a DAZN. “L’Inter è forte e favorita, ma spero nel Napoli. Il Napoli è la squadra da battere, se si mettono questo in testa questo, possono fare bene. Mi sarebbe piaciuto essere allenato da Conte. Fa degli allenamenti belli tosti, ma sarebbe stata una bella prova”.

Quale futuro per Balotelli? La rivelazione di Super Mario a DAZN

Nel corso della sua intervista a DAZN, Mario Balotelli non ha nascosto la sua voglia di ritornare a giocare in Serie A, pur rifiutando alcune proposte concrete dall’estero. Di seguito, quanto dichiarato dall’attaccante – ora svincolato – a tal riguardo:

“Desidero tornare in Serie A, ed è per questo che sono ancora a casa. Ho ricevuto offerte dall’estero, ma ho rallentato tutto perché ho la speranza di tornare in Serie A. Non ci sono squadre in cui non starei bene, dovrei piuttosto pensare a quale potrebbe non essere adatta a me”.

Mario Balotelli, insomma, vuole a ogni costo ritornare a respirare aria di casa. Ormai complicato pensare a un suo possibile approdo a Napoli, malgrado il diretto interessato abbia aperto più volte ai partenopei, anche quando questi ultimi erano a caccia di un vice di Victor Osimhen.