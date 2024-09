Juve-Napoli, parla Thiago Motta: “Napoli ha difensori forti ma non siamo contenti! Su Vlahovic…”

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN, commentando il pareggio della sua squadra contro il Napoli di Antonio Conte.

Un pareggio tra Juventus e Napoli in questo anticipo delle 18 del sabato. Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN, soffermandosi sui temi legati alla partita: “Vlahovic? Sta bene, hja fatto un buon primo tempo, ha aiutato la squadra cercando di attaccare la profondità anche se oggi era poca, il Napoli viene a pressare ma limitano la profondità. Oggi abbiamo fatto una buona prestazione, siamo arrivati fino agli ultimi metri ma lì dobbiamo migliorare. Dobbiamo alternare, nel primo tempo spesso siamo andato tutti in profondità.

La Juve ha più qualità di quanto visto? Quando una squadra si mette dietro con difensori che difendono molto bene non è facile per nessuno, siamo arrivati fino a lì ed abbiamo qualità. La strada è giusta, il cambio ritmo e l’attacco della profondità.

Juve-Napoli, l’analisi di Thiago Motta

“Sicuramente per vincere qualcosa di meglio possiamo fare, abbiamo trovato delle squadre forti e che sanno giocare, che hanno buoni giocatori. I nostri hanno fatto una buona prestazione, non possiamo essere contenti del risultato perchè entriamo sempre per un risultato positivo, ma la strada è quella. Abbiamo messo il Napoli dietro per molto tempo, negli ultimi metri dobbiamo migliorare”, le parole di Thiago Motta.

“McKennie? Ha fatto anche oggi una buona partita, sa leggere bene gli spazi che deve occupare. E’ un giocatore che ha delle situazioni dove può arrivare in area avversaria, dà un grande aiuto in fase difensiva, sta bene e si sta allenando bene come gli altri. Kalulu? Mi aspetto da lui questi, abbiamo giocatori forti”, ha ancora detto l’allenatore della Juventus.