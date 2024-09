Juve Napoli, la reazione stizzita di Kvara: il motivo

Juventus-Napoli, reazione stizzita di Kvaratskhelia dopo la sostituzione: ecco cosa è successo.

Il match tra Juventus e Napoli si è concluso 0-0 e le due squadre si sono prevalentemente annullate a vicenda nel corso di tutta la partita. Gli azzurri hanno provato a superare la difesa juventina provando a scardinarla tramite diverse azioni corali con fraseggi e orizzontali e verticali. Per i bianconeri è il terzo pareggio a reti bianche consecutivo in questo campionato dopo Roma ed Empoli.

Il Napoli, invece, trova il primo pareggio in questo campionato dopo 3 vittorie ed ancor prima una sconfitta contro l’Hellas Verona. Un punto che, comunque, ha il suo valore data la difficile trasferta caratterizzata anche dal morale alle stelle della Juventus, uscita vincente contro il PSV in Champions League.

Juve-Napoli, la reazione di Kvara: il motivo

Nonostante lo scialbo 0-0, il Napoli ha portato a casa un punto importante, soprattutto perchè fuori casa. Seppur la manovra non sia stata fluida, gli azzurri di Conte possono tornar nel capoluogo campano soddisfatti. A balzare all’occhio è stata la reazione di Kvara: il 77, infatti, è stato sostituito al minuto 73, e sembrerebbe non aver condiviso pienamente la decisione di Conte. L’ala partenopea, infatti, ha allargato timidamente le braccia nel percorso verso la panchina per poi sfogare la sua rabbia, probabilmente per la sua prestazione non ottimale, in panchina contro il seggiolino vicino.

Khvicha Kvaratskhelia è stato sicuramente uno dei protagonisti annunciati prima della gara contro la Juventus di Thiago Motta. Nonostante non abbia brillato, il georgiano ha provato in tutti i modi, specialmente nel primo tempo, a caricarsi sulle spalle l’intera squadra partenopea. Le sue giocate, con annessi i raddoppi continui e di spessore dei difensori della Juventus, sono state comunque funzionali alla manovra offensiva.