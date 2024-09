“Colpa del cambio modulo”: Juve-Napoli, spunta la ricostruzione in diretta

Juventus-Napoli, Conte cambia le carte in tavola: il nuovo modulo penalizza i partenopei, le dichiarazioni in diretta.

Il Napoli di Antonio Conte esce a testa alta dopo lo 0-0 contro la Juventus di Thiago Motta. L’allenatore italo-brasiliano ha collezionato il terzo pareggio di fila a reti bianche a seguito di quelli ottenuti contro Roma ed Empoli. I partenopei, invece, al primo big match stagionale, trovano il primo pareggio in campionato.

Antonio Conte ha sperimentato ed ha cambiato nuovamente il sistema di gioco del Napoli. Scelto il 4-3-3, veste solita in casa azzurra, al posto del 3-4-2-1 di matrice contiana. Il motivo che ha convinto l’allenatore del Napoli a schierare la propria squadra in questo modo è stato sicuramente l’inserimento in squadra di Scott McTominay, alla prima da titolare con la maglia partenopea e messosi in mostra con la sua Scozia durante la sosta, con due gol all’attivo.

Un nuovo modus operandi che Conte ha giustificato nel post partita. Il mister salentino ha infatti confermato il cambio di direzione per via dell’arrivo dei tanti agognati centrocampisti: Gilmour e McTominay, oltre al reintegro, soprattutto sul lato fisico di Folorunsho. Questi ultimi hanno concesso all’allenatore partenopeo nuove soluzioni e più alternative in un reparto tanto qualitativo quanto delicato.

Balzaretti sicuro: “Il modulo ha penalizzato il Napoli”

Ai microfoni di Dazn, nel corso del post partita di Juventus e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni Federico Balzaretti, ex calciatore ed oggi opinionista dell’emittente televisivo. L’ex Roma ha analizzato il modo in cui Conte ha interpretato la partita, sostenendolo su un piano e criticandolo su un altro.

La scelta del cambio modulo, a parer di Balzaretti, è stata una scelta in parte giusta per via dell’atteggiamento difensivo ma sbagliata sul piano offensivo. Le sue parole sono chiarissime: “Il Napoli quest’oggi è stata meno pungente rispetto al solito, tutto ciò dovuto al cambio modulo dove però ha trovato più solidità difensiva, che non aveva all’inizio della stagione. Conte secondo me è il più soddisfatto stasera“.

Nonostante ciò, ha comunque elogiato Conte per aver portato a casa un punto davvero prezioso e perchè il Napoli deve ancora organizzarsi in maniera definitiva e perchè giocava all’Allianz Stadium, stadio famoso per l’imbattibilità della Juventus in casa propria. In passato il Napoli è riuscito ad espugnarlo due volte ma oggi, secondo Balzaretti, non c’è riuscito per via di uno schieramento poco spregiudicato come lo sarebbe stato il 3-4-2-1.