Juventus-Napoli, Pedullà punge il Prefetto di Torino: “Senza vergogna”

Vietata la trasferta ai napoletani all’Allianz Stadium di Torino per Juventus-Napoli: Alfredo Pedullà critica il Prefetto.

Un commento poco superiore ai 200 caratteri, ma pungente al punto giusto. Alfredo Pedullà ha detto la sua in merito al caso scoppiato sul divieto alla trasferta ai residenti di Napoli e provincia per l’Allianz Stadium. Il settore ospiti sarà aperto ai residenti delle altre province, purché in possesso della fidelity card della SSC Napoli. O i residenti napoletani, ma in possesso della fidelity della Juventus. Insomma, mille paletti. In sostanza, una trasferta vietata agli ultras azzurri.

La decisione arriva a seguito dei fatti avvenuti a Cagliari, durante la gara valida per la 4a giornata di Serie A. In quella circostanza, i supporter del Napoli e i sostenitori di casa si sono lanciati oggetti, fumogeni e persino petardi. Dal settore riservato agli ospiti sono volati i seggiolini, verso la curva sud dell’Unipol Domus. Le immagini sono state terribili e il giudice sportivo ha punito i due club con una multa salata da 30 mila euro e una diffida. Dopo giorni dal comunicato ufficiale della Lega Serie A, è arrivata la proposta del CASMS di punire i tifosi del Napoli, a pochissime ore dalla trasferta.

Juventus-Napoli, Pedullà ironico: “Mica qualcuno rimborsa”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, ha commentato così sul suo profilo X la decisione del Prefetto di Torino Donato Cafagna: “Le decisioni italiane: vietare una trasferta 24 ore prima. Potrebbe essere Juventus–Napoli o Empoli–Udinese: cambia poco. Chi ha acquistato o chi ha prenotato se ne faccia una ragione: mica qualcuno rimborsa, sono soldi tuoi e non miei. Senza vergogna”.

In effetti, oltre alla contestazione di una decisione che taglia le gambe al club azzurro (e anche al club bianconero, visto che dovrà rimborsare i biglietti annullati), la protesta unanime di sostenitori e addetti ai lavori è proprio relativa alle tempistiche, come sottolinea il giornalista. E chi ha altre prenotazioni, legate alla trasferta a Torino, sarà costretto a farsene una ragione.

Ora bisognerà attendere una nuova possibile “punizione” in vista delle due prossime trasferte del Napoli. Alcune voci riportano che l’organo del Ministero dell’Interno – il CASMS – potrebbe portare avanti nuove istanze contro i supporter azzurri e vietare la trasferta anche per Empoli-Napoli e Milan-Napoli, gare previste per l’ottava e la decima giornata. La società partenopea non ha ancora commentato in merito la decisione del Prefetto di Torino.