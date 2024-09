Juve-Napoli, tegola Gatti per Thiago Motta: spuntano tre soluzioni

In casa Juve c’è apprensione per le condizioni di Federico Gatti: in caso di forfait del difensore, Thiago Motta avrebbe ben tre soluzioni possibili.

Una partita cruciale, che vedrà di fronte due squadre alla ricerca spasmodica di punti: Juventus e Napoli daranno vita ad una delle partite più affascinanti della stagione. Sulle due panchine ci saranno due allenatori arrivati la scorsa estate, promotori di nuovi progetti tecnici ed al tempo stesso ancora alla ricerca della quadra giusta. Gli azzurri arrivano da tre vittorie consecutive, e per questo vantano un entusiasmo che all’ombra del Vesuvio non si respirava da tempo.

Di contro la Vecchia Signora ha trovato la prima vittoria in Champions League contro il PSV Eindhoven, ma al tempo stesso in campionato ha raccolto soltanto due punti nelle ultime due partite contro Roma ed Empoli: troppo poco considerando le avversarie e quelle che sono le aspirazioni di un ambiente che vuole nuovamente lottare per lo Scudetto.

Ecco perchè la partita di sabato pomeriggio rappresenta uno spartiacque importante per entrambe, da qui potrebbe passare una svolta per una delle due. Conte e Thiago Motta stanno valutando tutte le soluzioni possibili per presentarsi all’Allianz Stadium nel migliore dei modi. Certo, il match richiede un grado di preparazione importante, ed anche per questo i dubbi sono tanti, sia da una parte che dall’altra.

Juve-Napoli, l’idea di Thiago Motta in caso di forfait di Gatti

L’allenatore della Juventus dovrà capire in che modo muovere le pedine anche in relazione a quelli che sono i tanti impegni all’interno del calendario, problema che il Napoli non ha essendo fuori dalle coppe. Teun Koopmeiners potrebbe avere un turno di riposo, con Fagioli che potrebbe essere schierato in maniera inedita sulla trequarti, dando modo anche alla manovra di avere maggiore equilibrio soprattutto in fase di non possesso.

C’è, poi, il tema legato a Federico Gatti che ha rimediato una distorsione nel match di Champions League contro il PSV Eindhoven: secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, in caso di forfait del difensore italiano ci sarebbero addirittura tre soluzioni adottabili dallo stesso Thiago Motta.

Quella più probabile è legata a Danilo che andrebbe a prendere il ruolo di Gatti andando a giocare da centrale; ancora, l’allenatore potrebbe anche optare per uno tra Cabal e Kalulu in coppia con Bremer, con Savona che tornerebbe sulla destra e Cambiaso a sinistra. Insomma, le idee per Thiago Motta non mancano, in attesa di capire se effettivamente Gatti sia totalmente out, schierabile dal primo minuto o eventualmente a partita in corso.