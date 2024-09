Juve-Napoli, gli azzurri arrivano in ritiro: accoglienza super dei tifosi – VIDEO

Mancano poco meno di ventiquattrore al fischio d’inizio del big match Juve – Napoli, ma tra i tifosi già si respira l’attesa: accoglienza super per la squadra di Antonio Conte.

Vigilia movimentata della sfida tra Juventus e Napoli: la decisione di vietare la trasferta ai residenti della provincia di Napoli sta facendo ancora a discutere, soprattutto per le modalità. Ma l’attenzione, con l’avvicinarsi del fischio d’inizio, si sposta sempre più verso il campo. La squadra di Antonio Conte – grande ex della gara e, per questo, osservato speciale – intende proseguire sul buono stato di forma palesato nelle ultime tre uscite di campionato, con tre vittorie di fila, anche se il grado di difficoltà. in vista del match dell’Allianz Stadium, inevitabilmente è un fattore da tenere in conto. Nessuna paura, ma la consapevolezza che servirà la versione migliore del Napoli per impensierire la compagine guidata da Thiago Motta.

A prescindere da quello che può significare questo Juve – Napoli per quanto concerne la classifica, la sfida contro i bianconeri è un incrocio sempre molto sentito dalla piazza partenopea e le immagini che arrivano da Torino, all’esterno dell’Air Palace Hotel a Leini (sede del ritiro pre partita dei partenopei), mostrano tutta la carica dei tifosi, che hanno riservato un’accoglienza super per la squadra azzurra, appena arrivata a Torino.

News SSC Napoli, le immagini dell’arrivo del pullman in ritiro a Torino

Il Napoli è appena arrivato all’Air Palace Hotel a Leini, sede del ritiro alla vigilia del match dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Le immagini dell’arrivo del pullman del club partenopeo svelano tutto l’entusiasmo dei tifosi presenti all’esterno dell’albergo.

Di seguito, le immagini dell’arrivo del pullman della SSC Napoli in ritiro:

Juve – Napoli, polemiche sulla decisione di vietare la trasferta a residenti in provincia di Napoli

Fa ancora discutere la decisione, arrivata soltanto in giornata, di vietare la trasferta ai residente in provincia di Napoli per la sfida della squadra di Antonio Conte contro la Juve.

Un vero peccato per la squadra partenopea, considerando la portata del match e di ciò che significa, per tutto il tifo napoletano, la trasferta di Torino contro la Juventus. In ogni caso, Antonio Conte e i suoi sono ben consapevoli che il supporto da parte dei supporters resta comunque massimo, così come mostrato dalle immagini che arrivano in questi istanti dall’esterno del ritiro degli azzurri a Torino.