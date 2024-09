Juve-Napoli, forfait del big: la decisione è stata presa

Tra pochi giorni ci sarà Juventus-Napoli, un big molto probabilmente non sarà della gara.

Antonio Conte prepara la gara di sabato contro la sua ex squadra, la Juventus. Gli azzurri affronteranno i bianconeri all’Allianz Stadium alle ore 18:30 ma non tutti potranno essere della gara. I partenopei affrontano la Juventus dopo la gara disputata in Champions League dalla Vecchia Signora contro il Psv.

La partita non la giocherà– quasi sicuramente- il calciatore che l’ultima volta l’ha decisa all’Allianz Stadium: Federico Gatti. Il difensore italiano ha ricevuto una botta alla caviglia che ha complicato di parecchio la sua presenza nel big match contro il Napoli. Con Thiago Motta l’ex difensore del Frosinone è diventato titolare inamovibile e la sua assenza fa perdere parecchio al tecnico ex Bologna sul piano tattico.

Gatti assente contro il Napoli

Stando a quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, domani alla vigilia della sfida contro il Napoli, lo staff della Juventus valuterà le condizioni di Federico Gatti, sostituito da Thiago Motta contro il Psv per una botta alla caviglia. Dunque, bisognerà capire se il numero 4 bianconero potrà giocare. Nel caso in cui non dovesse essere al top è pronto Danilo.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il classe 1998 ha subito una lieve distorsione alla caviglia a causa della botta subita e ciò potrebbe costargli la titolarità sabato pomeriggio nel big match contro il Napoli. Thiago Motta, che in quest’avvio di stagione ha puntato fortemente sul difensore romano affidandogli anche la fascia da capitano, non lo rischierà qualora non fosse al 100% della condizione fisica. Una grave perdita per la Vecchia Signora, visti anche i rapporti ai minimi termini tra Danilo e il club.

Stando a quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, gli altri sicuri assenti saranno Francisco Conceiçao, il cui rientro è atteso tra la gara di Champions contro il Lipsia e quella della 7° giornata di Serie A contro il Cagliari, e Arkadiusz Milik. Il polacco, fermo da giugno per un intervento di “meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro” dopo un infortunio accusato in nazionale, non si è ancora allenato un solo giorno agli ordini di Thiago Motta. Il giocatore è guarito, ma il tecnico bianconero adesso vuole fargli svolgere tutto il lavoro atletico saltato in estate: il polacco, quindi, potrà essere pronto soltanto dopo la sosta per le nazionali di ottobre. Nel mirino ha già Juve-Lazio.