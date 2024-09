“Buongiorno più forte di lui? È follia”, il paragone con il bianconero fa discutere: di chi si tratta

Alessandro Buongiorno è divenuto subito uno dei trascinatori del nuovo Napoli di Antonio Conte. Il paragone con un calciatore della Juve, da parte di un tifoso bianconero, fa discutere.

Il Napoli arriva alla grande sfida contro la Juventus (fischio d’inizio in programma per domani, sabato 21 settembre, alle ore 18:00, All’Allianz Stadium) con la consapevolezza di aver ritrovato, quantomeno, il sorriso. Le tre vittorie di fila mancavano dall’anno del terzo Scudetto e la sensazione è che Antonio Conte stia entrando sempre più nella testa di un gruppo che, in seguito alla disastrosa annata come quella precedente, aveva bisogno di uno scossone importante.

Tra i calciatori che hanno portato una ventata di novità in questa estate, c’è sicuramente Alessandro Buongiorno: arrivato dal Torino, il centrale è stata una delle primissime richieste da parte dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale fatte recapitare al presidente Aurelio De Laurentiis. Le prime prestazioni in questa fase iniziale di stagione sembrano dar ragione all’investimento che la società ha deciso di affrontare e in molti vedono l’ex Torino in rampa di lancio anche per il discorso Nazionale.

In merito a Buongiorno, e non solo, si è espresso l’opinionista Francesco Oppini, di dichiarata fede juventina. Le sue parole riguardanti il confronto con il suo collega di reparto, Federico Gatti, stanno facendo discutere.

Ultimissime calcio Napoli, Oppini non ha dubbi: cos’ha detto su Buongiorno – Gatti

Francesco Oppini, opinionista e tifoso della Juventus, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, a poche ore dalla sfida tra i bianconeri e il Napoli (fischio d’inizio in programma alle ore 18:00 di domani, 21 settembre).

“Gatti o Buongiorno? Mi tengo Gatti. È una follia dire che Buongiorno è più forte di Gatti”, ha dichiarato Oppini nel corso dell’intervento all’emittente radiofonica. “Tra Locatelli e Lobotka mi tengo il primo, solo perché con Thiago Motta finalmente sta facendo ciò che non riusciva a fare”, ha poi aggiunto sull’altro confronto.

Mentre sul dualismo Motta – Conte, Oppini non ha dubbi: “Credo che Thiago Motta sia un grandissimo allenatore, ma secondo me il Napoli ha fatto la mossa che anche Milan e Juventus hanno pensato di fare. Ho sempre detto che avrei preferito Conte a Thiago Motta in panchina per la mia Juventus. Io, magari sbagliando, ma quest’estate non ci avrei pensato nemmeno un secondo a riportare Conte alla Juventus”.

Francesco Oppini ha parole al miele anche per Frank Zambo Anguissa. “Il calciatore che vedo adesso è quello di Spalletti, lo verrei a prendere in bicicletta”, ha dichiarato l’opinionista.