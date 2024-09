Verso Juve-Napoli, Conte può contare su un amuleto speciale: l’azzurro fa tremare i bianconeri

Antonio Conte può contare su un amuleto speciale in vista della sfida di sabato pomeriggio contro la Juventus: il dato relativo a un azzurro fa tremare Thiago Motta.

Manca sempre meno per il big match tra Juventus e Napoli: un incrocio non banale per i tifosi azzurri, che sperano di vedere i propri beniamini continuare sul buon momento di forma mostrato nelle ultime tre uscite, nelle vittorie contro Bologna, Parma e Cagliari. L’obiettivo è di uscire con un risultato importante dall’Allianz Stadium, anche per dare un segnale importante alla concorrenza per quanto riguarda la lotta ai piani alti della classifica.

Chi scenderà in campo in occasione della sfida contro i bianconeri? La sensazione è che Antonio Conte non possa andare poi così lontano dall’undici iniziale visto contro il Cagliari, anche se non sono escluse sorprese: è possibile, infatti, l’impiego dal primo minuto di Scott McTominay, eventualmente con un cambio di sistema di gioco che potrebbe eventualmente sorprendere Thiago Motta (clicca qui per i dettagli). L’ex commissario tecnico della Nazionale, però, può contare anche su un amuleto speciale: David Neres, che dovrebbe partire però dalla panchina, è un calciatore che ha già punito diverse volte la compagine bianconera.

David Neres bestia nera della Juventus: il dato fa tremare i bianconeri

David Neres, difatti, può essere definito come il dodicesimo uomo per il nuovo Napoli di Antonio Conte. Capace di mettere a segno tre assist negli spezzoni di match contro Bologna, Parma e Cagliari, l’esterno brasiliano (arrivato in estate dal Benfica) è una sorta di bestia nera per la Juventus, prossima avversaria in campionato della squadra azzurra.

Così come sottolineato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Neres sembra esaltarsi quando si tratta di giocare contro la Vecchia Signora: il brasiliano, infatti, ha segnato due volte contro i bianconeri con due squadre diverse (Ajax e Benfica, ndr). Di seguito, quanto riportato dal quotidiano:

“(…) Tanto per non squilibrare una storia che per il momento sembra piena di proporzioni giuste, una volta s’è esibito ad Amsterdam e un’altra a Torino. Neres, l’uomo in più del Napoli, ha sempre fatto gol alla Juve alla prima sfida giocata con un nuovo club”.

Si spera che David Neres possa continuare sulle orme precedenti per aiutare il Napoli in un match che si preannuncia non semplice e dal significato non banale, sia per quella che è la storia che per quello che può significare in termini di classifica.