“Seguo ancora il Napoli, sono un sostenitore azzurro”: l’annuncio del giocatore fa impazzire i tifosi!

Nelle ultime ore, è arrivato un annuncio importante per i tifosi del Napoli. Di seguito le parole d’amore di un importante giocare.

L’amore che lega Napoli e i suoi calciatori è sempre indissolubile. La maggior parte dei protagonisti che hanno vissuto un’esperienza in Campania, non hanno mai smesso di amare le bellezze della città e non solo. Non a caso, quasi tutti i giocatori che hanno vestito la maglia azzurra hanno dei ricordi molto importanti. Nonostante gli addii, spesso, tanti uomini hanno continuato a seguire il club partenopeo.

La squadra del capoluogo campano vanta tantissimi tifosi, ma alcuni di questi sono anche ex calciatori. Infatti, proprio nelle ultime ore, sono giunte delle dichiarazioni importanti che hanno fatto impazzire i sostenitori partenopei. A tal proposito, Jorginho attualmente in forza all’Arsenal, è tornato a parlare del Napoli e dell’intero gruppo squadra.

Jorginho: “L’impresa del Napoli è stata spettacolare. Faccio ancora il tifo”

Jorginho, calciatore dell’Arsenal, sarà impegnato nella prima giornata di Champions League contro l’Atalanta. I Gunners debutteranno in Italia, contro una delle compagini più in forma del momento. A tal proposito, l’ex centrocampista del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Sky” sottolineando tutto il proprio amore verso il capoluogo campano. Di seguito le sue parole.