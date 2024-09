News SSC Napoli, l’allarme su Kvara fa preoccupare tutti: cosa sta succedendo

Il quotidiano Il Mattino lancia l’allarme sul giocatore della SSC Napoli, Khvicha Kvaratskhelia: l’attaccante georgiano è sempre più preso di mira dalle squadre avversarie.

Nel pomeriggio di sabato 21 settembre, alle ore 18:00, il Napoli scenderà in campo nel big match dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Un match storicamente importante per il club partenopeo, che contro la Vecchia Signora avrà la possibilità di mandare un segnale importante a tutta la Serie A: per farlo, però, servirà ovviamente un risultato positivo ai danni della compagine guidata da Thiago Motta.

Antonio Conte sa di poter contare su un gruppo che man mano sta assimilando la sua filosofia e i suoi dettami tecnico – tattici, che hanno rivoluzionato i vari schemi rispetto a quelli visti negli ultimi anni. Novità anche per quanto riguarda il ruolo e i compiti in campo di Khvicha Kvaratskhelia, che l’ex commissario tecnico della Nazionale Italiana ha voluto fortemente in questa prima annata sulla panchina del club partenopeo. Oltre a soffermarsi sui cambiamenti che il leccese ha introdotto, da un punto di vista tecnico, per quanto riguarda l’ex Dinamo Batumi, l’edizione odierna de Il Mattino è tornata anche sulla gestione arbitrale nei confronti di uno dei calciatori più “bersagliati” dagli avversari.

“Falli non sempre sanzionati in maniera adeguata”: Il Mattino non ci sta su Kvara

Khvicha Kvaratskhelia sta divenendo sempre più un punto fermo per il campionato di Serie A: sotto la guida di Antonio Conte, il numero 77 del club partenopeo spera di trovare la sua consacrazione definitiva, in attesa poi di novità in merito alla questione legata al prolungamento di contratto.

Il Mattino oggi in edicola si è soffermato anche sulla gestione da parte della classe arbitrale nei confronti del fantasista georgiano. Di seguito, quanto scritto dal quotidiano in questione a tal riguardo:

“La nuova posizione ibrida del georgiano gli consente di non dare grossi punti di riferimento agli avversari. Il trattamento che gli riservano i difensori, però, è sempre lo stesso. Quando non è possibile fermarlo infatti – cosa che è tornata a capitare con una certa frequenza quest’anno – si usano le maniere forti con il fallo sistematico (non sempre sanzionato in maniera adeguata dal direttore di gara)“.

Effettivamente, il georgiano è sostanzialmente preso di mira – sportivamente parlando – da parte degli avversari, che cercano in tutti i modi di arginare uno dei punti nevralgici del Napoli e del gioco del tecnico Antonio Conte.