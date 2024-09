Meret, arriva l’annuncio del quotidiano dopo le parole di Manna: riguarda il futuro

Alex Meret è uno dei grandi protagonisti di questo buon inizio di stagione del Napoli sotto la guida del nuovo tecnico Antonio Conte. Il quotidiano si sbilancia sul suo futuro.

Dopo le tre vittorie consecutive contro Bologna, Parma e Cagliari, il Napoli pensa alla seconda trasferta di fila contro la Juventus. Un incrocio che può dire molto sul prosieguo della stagione, oltre che un’opportunità per dare un segnale importante alle altre pretendenti al vertice della classifica. Il grande ex della sfida, Antonio Conte, vorrà sicuramente continuare a ben figurare contro la Vecchia Signora, reduce a sua volta dalla vittoria all’esordio della UEFA Champions League contro il PSV Eindhoven.

L’ex commissario tecnico della Nazionale può contare sul buon momento dei suoi uomini, in particolare di Alex Meret. L’estremo difensore è grande protagonista di questa prima fase di stagione, scacciando così le critiche e riscuotendo pareri molto positivi dai tifosi, che spesso lo hanno messo nel corso di questi anni in azzurro. Sullo sfondo, però, c’è la questione legata al rinnovo di contratto che va risolta quanto prima per evitare problemi in ottica futura: l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport conferma l’incontro a breve tra le parti, che intendono continuare insieme così come riferito dallo stesso direttore dell’area sportiva Giovanni Manna nei giorni scorsi.

Ultimissime notizie SSC Napoli: presto l’incontro per il rinnovo di Meret

Nei prossimi giorni, il focus in casa Napoli – per quanto concerne l’extra campo – sarà sulle trattative per il rinnovo del contratto del portiere azzurro, Alex Meret.

Di seguito, quanto riportato dal quotidiano a tal riguardo:

“Meret, insomma, si è preso la scena e ora aspetta il rinnovo: il contratto è in scadenza la prossima estate e le parti in estate si sono date appuntamento in autunno. Ora, però, Alex ha più argomenti per ottenere il giusto riconoscimento: la rivoluzione contiana ha galvanizzata anche lui, ora più che mai al centro del progetto”.

Presto, dunque, ci saranno colloqui tra le parti per cercare di arrivare a una soluzione, soprattutto dal punto di vista economico, che possa essere il giusto compromesso. Ciò che appare fuori discussione, al momento, è che tutte le parti in questione vogliono continuare e, di conseguenza, prolungare l’accordo attualmente in essere. Serve, evidentemente, la chiusura totale del cerchio prima di annusare la fumata bianca in una trattativa che è ancora tutta in divenire.