Verso Juve-Napoli, c’è un indizio sulla formazione: le ultimissime

Manca sempre meno alla prossima sfida di campionato di Serie A per il Napoli, che nel pomeriggio di sabato è atteso All’Allianz Stadium per il match contro la Juventus.

In casa Napoli regna decisamente l’entusiasmo dopo una continuità che, finalmente, sembra essere ritrovata. Contro il Cagliari, gli azzurri hanno messo a segno il terzo successo di fila, dato che non si verificava addirittura dalla stagione del terzo Scudetto. Ma sono anche i segnali che incoraggiano i tifosi azzurri e lo stesso Antonio Conte, che spera frattanto di allungare la sua striscia positiva anche in vista del prossimo match del campionato di Serie A, contro la Juventus.

Sabato, gli uomini dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale sono attesi All’Allianz Stadium in un match che è sempre sentito all’ombra del Vesuvio. D’altro canto, la Juventus cercherà di ritornare alla vittoria anche per dare seguito al successo, per 3-1, portato a casa nella serata di martedì contro il PSV Eindhoven, nella UEFA Champions League.

Chi scenderà in campo sabato, con la missione di rovinare i piani della compagine guidata da Thiago Motta? L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sbilancia, rimettendo in prima fila chi è sceso in campo dal primo minuto nell’ultima trasferta della Domus Arena, a Cagliari, di domenica pomeriggio.

News SSC Napoli, Conte pronto a confermare l’undici iniziale? La rivelazione

Grande attesa in città per la prossima sfida di Serie A contro la Juventus, incrocio che, a prescindere dall’aspetto meramente suggestivo, può dire già molto sulle sorti del campionato.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto della situazione in merito alle scelte possibile di Antonio Conte, grande ex del match. Secondo il quotidiano, appare possibile che l’ex bianconero possa puntare sull’undici titolare visto già nell’ultima sfida di Cagliari. Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte a tal riguardo: