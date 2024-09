“Manna incontra l’agente”, il Napoli vuole chiudere l’accordo: cambia tutto sul mercato

Giovanni Manna, direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, è pronto ad accelerare per arrivare all’accordo: arriva la notizia che può cambiare il mercato azzurro.

Il Napoli guarda con ottimismo alla prossima giornata di campionato, in programma sabato pomeriggio alle ore 18:00, all’Allianz Stadium, contro la Juventus. L’obiettivo è dare un segnale importante sia al club bianconero che alle altre pretendenti, con gli azzurri che sono reduci da un momento sicuramente positivo, dopo le tre vittorie con Bologna, Parma e Cagliari.

Tra i grandi protagonisti di questo inizio di stagione importante per la squadra di Antonio Conte è sicuramente Alex Meret: l’estremo difensore azzurro è stato protagonista sin dal primo impegno ufficiale, in Coppa Italia, contro il Modena, fino ad arrivare alla sfida della Domus Arena contro il Cagliari. Prestazioni che hanno riscosso consensi anche tra i tifosi, che spesso hanno messo nel mirino delle critiche l’estremo difensore ex SPAL e Udinese, e che fanno evidentemente felice lo stesso Conte. Lo stesso ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana ha ammesso di aver spronato il portiere friulano: mossa che, risultati alla mano, sta premiando a suon di parate decisive il Napoli, che vuole puntare su di lui anche per il futuro. Da qui, la necessità di rinnovare quanto prima l’accordo attualmente in essere.

Ultimissime notizie calcio Napoli, presto l’incontro con l’agente di Meret

Quanto prima è previsto l’incontro tra il Napoli, nella persona del direttore dell’area sportiva della SSC Napoli Giovanni Manna, e l’agente del calciatore, Federico Pastorello.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui le parti vogliono cercare di arrivare quanto prima all’accordo sul prolungamento di contratto. “Meret è il portiere del Napoli e la società lavora affinché possa continuare ad esserlo ancora a lungo”, scrive il giornale a tal riguardo, sottolineando dunque la volontà reciproca di proseguire, ammessa nei giorni scorsi anche da Giovanni Manna stesso.

