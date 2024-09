Lukaku pronto per Juventus-Napoli: c’è un tabù che il belga vuole superare

Romelu Lukaku è prontissimo per Juventus-Napoli, ma il belga vuole battere un tabù che lo accompagna da tutta la sua carriera

Mancano solamente 3 giorni al big match tra Juventus e Napoli e l’attesa già cresce in città. Gli azzurri arrivano alla super sfida, da sempre fortemente sentita per la rivalità tra le due squadre, dopo 3 vittorie consecutive. I successi su Bologna, Parma e Cagliari hanno dato la giusta carica ai partenopei, che non vincevano tre gare di seguito dal febbraio 2023, quando in panchina c’era ancora Spalletti e alla fine di quell’anno arrivò anche lo Scudetto.

Serviva dare una svolta dopo la terribile scorsa stagione, conclusa con il decimo posto, e anche dopo il 3-0 incassato a Verona nell’esordio shock della prima gara di campionato. Dall’altra parte la Juventus arriva alla partita di sabato dopo un importante 3-1 in Champions League sul PSV. I bianconeri avevano pareggiato per 0-0 contro Roma ed Empoli ed erano in cerca di un riscatto che è arrivato contro gli olandesi.

Lukaku punta alla Juventus: c’è un tabù che deve battere

La squadra di Thiago Motta sembrava essersi inceppata, con un attacco non più in grado di segnare. La partita europea ha dimostrato che, invece, bastava entrare in uno stato di forma migliore per tornare a segnare. Difensivamente è arrivato il primo gol incassato di tutto l’anno, fin qui, segno che servirà il miglior Romelu Lukaku per far male alla Vecchia Signora.

Il belga ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura napoletana, con 2 gol e 2 assist nelle prime due partite. Solo Kvara era riuscito a fare lo stesso in termini totali di reti + assistenze all’esordio con gli azzurri. Una sentenza fin qui, che ha subito fatto dimenticare Victor Osimhen e ha confermato i motivi per cui Antonio Conte volesse così tanto il belga in squadra.

“Big Rom”, però, quando vede i colori bianconeri non si esalta particolarmente. Nei 12 confronti precedenti, infatti, l’attaccante ha vinto solamente in 2 casi, con 3 pareggi e ben 7 sconfitte. Non solo, ma nelle 12 sfide del passato, Lukaku ha segnato solamente 3 gol. Uno nella stagione 2020/21, uno nell’Inter bis nel 2022-23 e l’ultimo lo scorso anno con la Roma.

Il vero tabù, però, che riguarda la sfida a distanza tra il centravanti belga e la Juve è quello legato ai gol all’Allianz Stadium. Lukaku, infatti, non ha mai segnato nello stadio bianconero in tutti gli incroci. Una maledizione che Romelu vorrà spazzare via a partire da sabato, con la maglia del Napoli, nella speranza di risultare l’assoluto protagonista del pomeriggio.